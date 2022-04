Daniela Rodrice preocupada por el agua de Cancún, ¡Se le caerá el pelo!

La famosa influencer Daniela Rodrice se encuentra de vacaciones en Cancún, en donde ha aprovechado para hacer de sus travesuras y disfrutar del día en una alberca de la cual no ha querido salir, esto después de presentarse en el auditorio nacional junto a los chicos de La Cotorrisa, un par de presentadores de podcast que ahora son unas celebridades del internet.

Una de las actividades favoritas de esta comunicadora es comer delicioso, y otra más es meterse al agua por lo que decidió que sería buena idea echarse un pollito en la alberca, pues al parecer esa es la mejor combinación para hacer dos de las cosas que más disfruta, y aprovechó para mostrar a sus seguidores que comería su pierna de pollo con mucha salsa.

El éxito de esta mujer de la costa del pacífico es por ser demasiado transparente y sincera con su público respecto a todos los aspectos de su vida, ella buscó refugiarse en la comunidad gay y adoptó el lenguaje de la comunidad, misma que ahora ella populariza con las chicas y empodera, es una creadora de contenido muy exitosa.

¿Daniela Rodrice quedará calva por el agua de Cancún?

Actualmente la popular joven se encuentra recorriendo la zona hotelera de Cancún en busca de algunos aditamentos de belleza, en específico de un rastrillo para depilarse y poder salir al mar, sin embargo esta actividad le ha dejado un dilema pues al tener un decolorado reciente, al meter su agua al mar se le puede caer.

“Vengo con la bendición de dios nomas para que no se me caiga el pelo porque la neta no me quiero limitar de no meter la greña al agua porque uno viene a sumergirse y andar cuidando de que es que se me va a hacer feo el pelo, y yo era de esas pero honestamente no sabemos si nos vamos a morir mañana, así que si voy a meter la greña al agua así que si me ven rapadita de mi drag es que no lo logré”, señaló la popular influencer de 24 años en el Caribe Mexicano.

