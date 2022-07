Daniela Luján tendrá protagónico con ¿Tú crees?

Daniela Luján es una actriz muy querida por el público desde su participación en la conocida telenovela “el diario de Daniela”, producción infantil con la que saltó a la fama, este papel la acompañaría hasta el 2007 cuando interpretó al personaje más importante de su carrera, Gaby en una Familia de Diez, ahora será la protagonista de una serie de comedia ¿Tú Crees?

“Te soy sincera… no lo dimensiono, no lo veo por allí no lo tomo de ese lado, estoy super agradecida con el público por el cariño que le han dado a Gaby, a Plutarco y al Ajolotito, tanto que puedo jugar en otro tablero y eso me emociona mucho, con esa emoción tan genuina y tan infantil si quieres, solo quiero decir véanlo”, comentó la actriz.

Desde que era muy pequeña destacó como actriz en la televisión, el cine y el teatro, su nombre fue sinónimo de éxito y calidad en las producciones en donde participó.

Papeles

1993

(Programa Infantil) Plaza Sésamo

(Telenovela) La Dueña

(Película) Entre Pancho Villa y una mujer desnuda

1996

(Telenovela) Luz Clarita

(Teatro) El sueño de una flor

1998

(Película) Angelito mío

(Miniserie) Después del adiós

(Telenovela) El diario de Daniela

1999

(Teatro) Caperucita roja

2000

(Telenovela) Primer amor… A mil por hora

2002

(Radio) Alebrije Kids

(Telenovela) Cómplices al rescate

2006

(Teatro) Vaselina

2007

(Sitcom) Una Familia de Díez

2011

(Reality) Amigos y Rivales

2012

(Reality) Desafío internacional

2017

(Reality) Pequeños Gigantes

2019

(Sitcom) Una Familia de Diez

2022

(Sitcom) ¿Tú Crees?

“El 31 de julio se estrena el Spin Off de Plutarco y Gaby; ¿Tú Crees? a las 8 de la noche, es nuestro primer capítulo, son solo 13 capítulos y a partir del segundo domingo se presentarán dos capítulos, entonces se va a ir muy rápido, para que la vean” comentó la actriz.

Daniela Luján comparte el protagónico con Ricardo Margaleff, un actor de comedia que actualmente es parte de la reconocida familia disfuncional, “Me caigo de risa”, juntos han hecho el match en pantalla más exitosos de los últimos tiempos.

“La verdad les ha ido muy bien a estos dos personajes todo este tiempo y también son muy queridos por los niños, y eso nos llama mucho la atención y nos da mucha risa porque siendo sinceros, no estaban pensados para niños, ya que se están despidiendo (relaciones sexuales) a cada rato y así.

“Aquí entre nos, no estaban pensados para ser dirigidos a los niños pero les gustó mucho a los peques de las nuevas generaciones, el humor de estos dos y esa cosa que ellos tienen que son muy infantiles, muy inocentes y lindos. Son muy tiernos y yo creo que todos quisiéramos un amor así en algún momento de nuestras vidas”, comentó Daniela Luján.

Daniela Luján comparte el protagónico con Ricardo Margaleff

Dentro del grupo de personajes de Una Familia de Diez destacan muchos actores

Dentro del grupo de personajes de Una Familia de Diez destacan muchos actores y actrices reconocidos, empezando por Jorge Ortiz de Pinedo. Actualmente cada personaje es único y tiene al menos una frase reconocida por el público.

Jorge Ortiz de Pinedo es Plácido López: “A mí siempre me va mal”

Zully Keith es Renata González de López: “Que distraída, me confundí”

Eduardo Manzano es Don Arnoldo: “Viene a mí memoria…”

Mariana Botas es Martina: “O sea, hello”

María Fernanda García es Licha: “Creo que me va a dar algo

Daniela Luján es Gaby: ¿Tú crees?

Ricardo Margaleff es Plutarco: ¿Tú crees?

“A Gaby y Plutarco les ha ido muy bien que justo ahora que la empresa y los Ortiz de Pinedo deciden aventurarse con la historia de Plutarco y Gaby fuera del departamento de la familia de 10, en otro universo completamente distinto, entran a trabajar en un supermercado, es la primera vez que Gaby trabaja y será interesante ver cómo se adaptan allí, ver como nadie va a limpiar sus tonterías más que ellos”, adelantó Daniela.

En esta etapa de la artista señala que se siente feliz con este logro en su carrera ya que ahora tendrán más tiempo en pantalla y el peso de la historia está en ellos dos y en cómo sobreviven, todo esto escrito por Óscar Ortiz de Pinedo. El nuevo programa tendrá nuevos personajes interpretados por otros reconocidos actores de comedia de México.

Ingrid Martz, que ha actuado en Vecinos, La Hora Pico y La Familia P.Luche

Pierre Ángelo, Chiquilladas y el Privilegio de Mandar

Luis Manuel Ávila, Junior P. luche

María Alicia Delgado, Cero en conducta, La casa de la risa y Anabel

Nuevos talentos de la comedia: Natalia Madera y Lalo Palacios

“Incluso para mí fue conocer las facetas de Gaby, otras formas de enfrentar la realidad, de alguna en el universo de Una Familia de Diez y en el departamento estaba como muy acostumbrada a ciertos lineamientos y ciertos juegos pero ahora verla en un lugar distinto es un reto divertido justificar nuevas emociones, buscarle nuevas motivaciones al personaje, ha sido muy divertido y creo que la gente se va a poder identificar en esta nueva etapa que están viviendo Plutarco y Gaby, sobre todo si vivieron con sus suegros después de mucho tiempo”, dijo.

