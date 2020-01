Daniel Habif regresará a Cancún en este 2020

Se ha confirmado por medio de un anuncio a través de las redes sociales oficiales del mismo Daniel Habif, su regreso en la ciudad de Cancún con una nueva conferencia que servirá para alentar a la gente que consume este tipo de espectáculos, quienes el año pasado lograron hacer un lleno total en el Centro de Convenciones de Cancún en donde se presentó ‘Inquebrantable’.

Será el próximo 28 de febrero de este 2020 que Daniel Habif regrese a Cancún para llenar de mucha buena vibra a la gente de Cancún con la exitosa conferencia ‘Inquebrantable’, que ha dado la vuelta al mundo y que ha vuelto aún más recargado con su nueva variación llamada ‘Experiencia de Alto Voltaje’, que espera logre vender aún más boletos que en su versión anterior.

El lugar elegido para que se realice esta presentación será en el Arena Oasis de la ciudad de Cancún, la cual albergará esta impactante conferencia que trata de la superación personal y ha obtenido mucho éxito debido a la forma en la que este personaje ha conquistado a las masas con su cautivador don de orador de masas.

Fue hace un año que el también actor, Daniel Habif estuvo en la ciudad y logró mucho éxito a pesar de algunas complicaciones con el audio que retrasaron el evento, al final y como siempre, agradeció a Dios quien también nombró como una de sus mayores inspiraciones para lograr llegar a las personas a las que motiva en cada uno de sus conocidos eventos.

Generalmente Daniel Habif inspira a millones de personas y su inspiración de el es algo más personal “Me inspira dios, creo en dios pero no soy seguidor de una religión en especial, también me inspiran mi madre, mi esposa, mis hijos, los animales en el mundo que es único y no deja de sorprenderme”.

