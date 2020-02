Daniel Habif en Cancún; ”Vivo en mutación constante”

En entrevista exclusiva Daniel Habif habló para La Verdad Noticias respecto a su regreso en su conferencia Inquebrantable a un año de su participación en este mismo lugar en donde tuvo un éxito total por la respuesta de la gente que en todo momento disfrutó de dicha conferencia que hablaba de la superación personal como persona partiendo de las experiencias del también actor.

Ante la espera de un año, el ánimo del famoso es notorio y en esta entrevista ha logrado demostrar cuánto se interesa por el destino que lo ha recibido con gran éxito y mucho amor “Siempre entusiasmado de presentarme en Cancún, no es la emoción por una cantidad de personas, es el hecho de presentarme aquí que me causa incertidumbre”.

Daniel Habif, en Cancún en conferencia Inquebrantable

Daniel Habif ha recorrido el mundo desde su última presentación en la ciudad, por lo que la cuestión fue por saber la diferencia del conferencista de hace un año por el que se presentará esta semana y esto fue lo que nos dijo al respecto de su persona que es un ejemplo para muchas personas.

“Vivo en mutación constante...

...en una transformación con la cual he aprendido a quererme más, a ser mejor persona, a perdonar, a decir ‘no’ más rápido, a formar mi carácter, he aprendido que la fama y el éxito no lo son todo al igual que lo material”.

Por lo tanto espera transformar la mentalidad de sus seguidores que asistan a su conferencia el próximo, 28 de febrero en el Oasis Arena en punto de las 7:30 de la noche, “Más allá de convertir lo notable de las personas que asistan a esta conferencia es que se vayan con la mente que les empuje a ir más allá”.

Daniel Habif es uno de los conferencistas con más éxito en México y el mundo, ha logrado un sin fin de llenos completos en Europa, América Latina y desde luego su propio país así como Estados Unidos.

