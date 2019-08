Daña sargazo barreras arrecifales; se suma a otras causas de contaminantes

El sargazo parece estar dando tregua en las playas de Quintana Roo; sin embargo, sus efectos han causado secuelas en el ecosistema, afectando, entre otros, a la barrera arrecifal de Quintana Roo.

La Red de Monitoreo de Sargazo ha documentado las afectaciones que está ocasionando la macroalga, entre ellas la provocación del blanqueamiento del coral, que en cuestión de días, termina por matarlo.

“El efecto ha sido severo sobre el arrecife, que se compone de los duros y los blandos, y alrededor del 40 por ciento de los corales duros se han visto afectados por una enfermedad que se llama síndrome blanco.

“El síndrome blanco está muy relacionado con el sargazo, ya que se empezó a presentar a raíz de que el sargazo empezó a florecer con el florecimiento del sargazo”, explicó Esteban Amaro, director de la Red.

El sargazo parece estar dando tregua en las playas de Quintana Roo; sin embargo, sus efectos han causado secuelas en el ecosistema.

Además, resaltó, el exceso de materia orgánica y la acidificación del agua, además del calentamiento global, ha hecho el caldo de cultivo ideal para la proliferación del sargazo, que está matando a los corales.

Entre los casos documentados, explicó Amaro, están los arrecifes de Puerto Morelos, Mahahual e Xcalac, en donde en un par de semanas se observa el blanqueamiento del coral.

“Estamos viendo que en menos de 15 días, esta enfermedad ataca una colonia de corales duros”, puntualizó.

El Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM ha documentado también afectaciones provocadas por el arribo excesivo del sargazo, principalmente en los años 2015 y 2018, cuyos efectos se han replicado este 2019.

Rosa María Rodríguez, es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en Puerto Morelos.

Sus estudios han documentado la forma en que el sargazo ha afectado a las costas, provocando la muerte de fauna marina, entre ellas corales y pastos marinos.

Las descargas de aguas negras al mar, son otro de los contaminantes que dañan los arrecifes.

A la fecha, la UNAM tiene documentadas afectaciones a 72 especies, de las cuales alrededor del 60 por ciento eran peces.

“También había crustáceos, incluyendo langostas y moluscos como muchos pulpos y algunos caracoles; también equinodermos como pepinos de mar”, explicó la investigadora.

Exceso de nutrientes genera sargazo

Esteban Amaro, director de la Red de Monitoreo de Sargazo, señaló que existe una especie de círculo vicioso que propicia la proliferación del sargazo, generando a su vez el daño a la barrera arrecifal.

Esta, explicó, es la segunda más grande a nivel mundial, después de la de Australia.

“Cuando el sargazo se descompone, emite ácido sulfhídrico, y hace que el PH del agua baje; y la estructura química del sargazo es el carbonato de calcio, y lo utiliza para mantenerse vivo”, explicó.

Cuando el agua se acidifica, la biodisponibilidad de carbonado de calcio se hace menor, y estos corales no pueden tener acceso suficiente al calcio, abundó, porque el sargazo lo consume para mantener su esqueleto.

Por otro lado, el exceso de materia orgánica altera la composición química del mar, generando con ello que haya una ambiente ideal para la proliferación del sargazo.

Tratamiento de aguas negras

Ante esto, Amaro señaló que es urgente controlar la cantidad de aguas residuales que llegan sin tratamiento alguno al mar.

“Se debe evitar que esas aguas negras lleguen al mar así, sin ningún tratamiento; es necesario que los hoteles pongan sus plantas de tratamiento para que el agua no llegue tal cual al mar.

“Además, las actividades ganaderas también están muy asociadas con la contaminación de las aguas que llegan al mar, pues los fertilizantes y químicos que se usan para las cosechas y cultivos, llegan al mar”, puntualizó.

Otro factor a considerar, explicó Amaro, es el control de los detergentes y químicos de uso doméstico, cuya disposición vía las redes de drenaje, genera contaminaciones a los cuerpos de agua, que finalmente llegan al mar.

Manglares, 'riñones' de zonas arrecifales

Los manglares son una barrera que debe protegerse urgentemente, agregó el especialista, pues dijo, son los riñones de las zonas arrecifales.

“Si tú quitas los manglares, estos son como los riñones, que limpian lo que llega al mar, pero al no existir esa barrera, las aguas negras llegan al mar tal cual, y se generan las afectaciones a los corales”, detalló.

Poco a poco las costas de Quintana Roo vuelven a recobrar su color azul turquesa.

Por ello, dijo, la fórmula corta para los corales está compuesta por el exceso de nutrientes en el mar, las altas temperaturas y la desaparición de manglares.

Con ello, se genera el ambiente ideal para la proliferación del sargazo, y para la afectación a la barrera arrecifal.

Además, la Comisión para la Atención al Arribo del Sargazo en el Caribe Mexicano, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que está a cargo de la Marina Armada de México, destaca que el sargazo afecta de otras formas al ecosistema.

Y es que su presencia reduce el paso de la luz en el agua, modificación la calidad del PH de la misma, y el sargazo, al descomponerse, genera lixiviados que la acidifican, como explicó Esteban Amaro.

Señales de alarma

Desde febrero, el portal especializado en vida acuática, Healty Reefs for Healty People, advirtió que los corales de Quintana Roo están en grave peligro.

Ellos detectaron una nueva enfermedad, que advierten, no debe ser confundida con el blanqueamiento.

“Los corales afectados muestran lesiones que avanzan radicalmente en el borde de las cuales se puede desprender el tejido o simplemente ser consumido (depende de las especies y del estado de avance), dejando al desnudo su esqueleto.

“No se debe confundir con el blanqueamiento donde el coral pierde su microalga simbiótica, la cual le confiere normalmente su color, debido a condiciones de altas temperaturas y por lo cual su tejido se vuelve transparente pero puede seguir vivo”, explicaron los especialistas.

Esa enfermedad fue detectada primero en las costas de Florida, pero hoy ya llegó a las barreras arrecifes de Quintana Roo.

Biólogos y científicos de Florida empezaron a reportar una enfermedad “nueva” a finales del 2014 en el condado de Miami. Desde entonces, la enfermedad se ha propagado rápidamente a lo largo de la costa de Florida impactando duramente los arrecifes de la región a punto de que se emitieran alertas oficiales desde el Departamento de Medio Ambiente.

Su investigación señaló que la nueva enfermedad, a la que llaman epizootia o epidemia, y de la que no hacen referencia a un nombre específico, afecta a 20 de las 45 especie de corales.

El brote se ha propagado desde hace 4 años, es decir, en 2015, que coincide con el arribo desproporcionado de sargazo a las playas de Quintana Roo.

Recordaron que el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), se extienden a lo largo de unos 1 mil kilómetros de la costa, y brinda numerosos beneficios a la zona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Destruye barco de la Marina 130 colonias de corales en Puerto Morelos



”Los corales protegen la costa de los fuertes oleajes de tormentas y huracanes y son el hogar de numerosas especies de interés comercial. Los arrecifes son la base de las actividades económicas y sociales de Quintana Roo”, señaló Healty Reefs.

Plan de acción

Eduardo Amaro, director de la Red de Monitoreo de Sargazo, señaló que hay acciones que se deberían implementar para evitar mayor afectación a la barrera arrecifal