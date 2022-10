Dan voto de confianza a militares en la calle

Los soldados del Ejército Mexicano seguirán patrullando las calles, al menos hasta 2028. Así lo aprobó el Senado de la República la noche del martes, lo que significa que no regresarán a sus cuarteles y, por el contrario, realizarán labores de vigilancia y seguridad pública en todo el país.

En Quintana Roo y Yucatán, los ciudadanos se sienten inseguros al caminar por las calles, así que la presencia militar podría ayudar a mejorar la seguridad y aumentar la percepción de vivir en una región tranquila.

La Verdad Noticias realizó un sondeo con hombres y mujeres, quienes coincidieron en la importancia de darle al Ejército un voto de confianza los siguientes seis años, pues se trata de un trabajo progresivo que no dejará resultados positivos de la noche a la mañana.

Las ciudadanas Marcela, de 58 años, y Consuelo Cetina, de 60, opinaron que se necesita más tiempo para percatarse de esos resultados positivos en materia de seguridad, por lo que se dijeron confiadas en que la presencia del Ejército ayudará a que los niveles de delincuencia disminuyan.

Otros ciudadanos, como Arely de Dios, de 29 años, y William, de 27, coincidieron en que la presencia de militares se debe notar en las calles, ser más visibles, para sentirse tranquilos en sus trayectos.

De igual forma hay quienes piensan que los militares son formados para otro tipo de tareas y haberlos sacado a las calles desde el 2006 sólo ha generado que cada vez haya más enfrentamientos que ponen en riesgo a los civiles.

El yucateco Víctor Hernández opinó que los militares deben hacer su trabajo en el Ejército y no cuidando las calles. Consideró que, si se formaron durante años, están adiestrados para apoyar a los ciudadanos en otros asuntos, como desastres naturales.

“Yo creo está bien, porque por donde yo vivo sí ha estado más segura la colonia, sí me ha tocado ver que hacen sus rondines y ya no hay tanta delincuencia, pero sí les hace falta estar más pendientes de la ciudadanía, sobre todo en las colonias que están más alejadas, que es donde pasan cosas más graves”.

Consuelo Cetina, 60 años.

“Necesitan trabajar mucho para cuidar a la ciudadanía. Cancún ya no es un lugar como antes, se necesita mucho del trabajo de ellos porque, en cualquier punto, siempre hay peligro. Aunque ellos pasen, aunque ellos siempre estén cerca de ti, una nunca se siente segura”.

Myrna Elisa, 33 años.

“Por el momento el Ejército sigue sin tomar presencia en la ciudad, pero pues tiene que agarrar fuerza poco a poco, no es de la noche a la mañana, y esto es algo que la gente no entiende. Tiene que pasar un poco de tiempo para ver resultados. Yo estoy de acuerdo con que se haya alargado su trabajo para darles la oportunidad de que sigan cuidando de la ciudadanía”.

Marcela, 58 años.

“Yo no soy de salir, por lo mismo que la ciudad sigue siendo insegura. No me consta el trabajo que han hecho, pero si se les está dando otra oportunidad de seguir trabajando en la ciudad, que demuestren que sí están interesados en acabar con la delincuencia”.

Sonia María, 50 años.

“Sinceramente yo no los he visto por la ciudad, no sé por dónde se ubiquen. En cuanto a seguridad pues no hay, por lo menos yo, siendo mujer, camino por las calles y me siento insegura, ya sea de día o de noche, creo que sí es importante que por lo menos se hagan notar”.

Arely de Dios, 29 años.

"No sé por qué aprueban leyes o reformas si no funcionan, eso de alargar la militarización en calles de México no ha funcionado, en Benito Juárez menos, los delitos siguen avanzando y a pesar de los militares que vemos en las calles, todo sigue igual, aunque sí, al ver un militar cerca, nos da más confianza que un policía municipal".

Paulina, 57 años.

"Creo que el tener presencia militar en las calles es bueno, pero que en verdad hagan su trabajo. ¿De qué sirve si todo seguirá igual? Que en verdad trabajen con todos los niveles de gobierno, porque luego hay un hecho violento y no hay patrullas o no llegan a tiempo, ahora será cuestión de evaluar el actuar de los militares. Opino que está bien que lo alarguen hasta 2028".

Carolina, 26 años.

"La verdad está muy bien. Opino que el reto es evaluar a los militares y en verdad creo que todos los ciudadanos queremos más presencia militar. Ellos nos dan más confianza que un municipal, pero en verdad espero que sí mejore la seguridad y no sólo sean de adorno".

Luisa, 30 años.

"No está funcionando y no creo que funcione, esto está desde Peña, si no me equivoco, y todo sigue igual o peor. Apenas cerca de mi casa hubo una balacera y los militares no están, ellos bien gracias, creo que por más que alarguen hasta 2028 nada cambiará, a pesar de que haya presencia de soldados en las calles".

Ofelia, 28 años.

"Sí funciona, se ha demostrado que los militares tienen mayor rendimiento y estando en las calles creo que la seguridad mejorará. Opino que recuperar la paz lleva tiempo, luego de tener administraciones pasadas con un sistema de seguridad malo y con la ampliación hasta 2028, confío que la seguridad será mejor, no es de la noche a la mañana".

Wiliam, 27 años.

Una traición, dice senadora panista

La senadora por Quintana Roo, la panista Mayuli Latifa Martínez Simón, señaló que haber aprobado la permanencia del Ejército en las calles “es una clara traición a los mexicanos, pues la propuesta inicial era la creación de una policía civil para garantizar la seguridad de los connacionales”.

Entrevistada vía telefónica, la legisladora federal asentó que hubo una traición de parte de los senadores del PRI y el PRD, quienes avalaron la reforma en lugar de establecer una estrategia nacional contra la violencia.

“La inseguridad en el país es creciente, quienes votaron a favor de esta reforma traicionaron la voluntad de 22 millones de mexicanos que votaron por la oposición en 2021”, dijo.

Agregó que, desde el PAN, van a refrendar su compromiso para defender al país. Aunque dijo que en el partido valoran el compromiso de las Fuerzas Armadas, “no comparto que se prorrogue hasta el 2028 la inconstitucional fallida estrategia de seguridad y de la militarización, ya que hace más de tres años que la implementaron y no ha dado resultado alguno”.

Renan Barrera se lanza contra Ramírez Marín

El alcalde de Mérida, Renán Barrera, arremetió contra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien lo acusó de votar a favor de sus propios intereses.

“Cuando tienes que buscar pretextos forzados para poder votar algo que desde un principio tu negaste, me parece que responde a otros intereses y no al tema de la seguridad. Lástima, nos quedamos sin senadores”, criticó.

El alcalde panista lamentó que a dos años de que empezó a conformarse la Guardia Nacional, empezó a debilitarse económicamente a las policías estatales y municipales, “pareciera que fue un acto premeditado, de generar que haya dificultades en lo local en temas de seguridad, afortunadamente Yucatán y Mérida nos hemos logrado coordinar y además hacer un trabajo en equipo", señaló.

El edil apuntó que, a raíz de la reforma aprobada, habrá efectos no muy democráticos para el próximo proceso electoral local y pronosticó un ambiente “posiblemente polarizado, confrontado y militarizado".

Meridianos con dudas por presencia militar

La medida ha generado incertidumbre entre los meridanos, quienes opinaron que mantener al Ejército en las calles podría incrementar el clima de tensión y los enfrentamientos armados en el país.

“Considero que la militarización no trae nada bueno, porque es bastante polémico. Se dice que el Ejército hace cosas buenas, pero también se ha inmiscuido en cosas malas”, dijo el ciudadano Leonardo Ramón.

Para Guillermo Castillo, la presencia militar generará un clima de tensión. “Si bien en la guerra contra el narcotráfico se dispararon los fenómenos de violencia en todo el país, no creo que la presencia militar sea la manera adecuada de controlar el tema de violencia”, dijo.

En tanto, el ciudadano Carlos Ramiro Tec Sulub opinó que el narcotráfico se puede erradicar de otra forma, en vez de mantener al Ejército en las calles.

"Creo que hay otras medidas como mejores sueldos, mejores oportunidades de trabajo, cosas que puedan incentivar a la gente a no tener que inmiscuirse con grupos delictivos".

¿Qué pasó con el ejército?

El Senado aprobó la noche del martes una reforma constitucional que permite que el Ejército se mantenga en las calles realizando tareas de seguridad, al menos hasta 2028.

Fue aprobado con 87 votos a favor y 40 en contra, suficiente para rebasar el umbral de las dos terceras partes del Senado, gracias a los votos de quienes hace apenas dos semanas se oponían a la militarización del país, como el senador yucateco por el PRI, Jorge Carlos Marín, o como el perredista Miguel Ángel Mancera.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram