Dan seguimiento a modificaciones al bando de la policía en Cancún

Para establecer protocolos de atención y seguimiento a las modificaciones del Bando de Policía y Buen Gobierno, el gobierno municipal de Benito Juárez bajo el mando de Mara Lezama, iniciará con mesas de trabajo entre dependencias involucradas.

En este sentido, el secretario general del Ayuntamiento, Issac Janix Alanis, ratificó el compromiso de la administración municipal que encabeza Mara Lezama, para fortalecer medidas más estrictas a fin de respetar los protocolos sanitarios.

“Este jueves 16 de Julio durante la XLV Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó una adición al Bando de Gobierno y Policía en su artículo 537 fracción XII a fin de sancionar como una falta administrativa en materia de salud el no acatar los mandamientos y recomendaciones de las instancias competentes en casos de epidemia, pandemia o emergencias sanitarias autoridades federales, estatales o municipales”, reafirmó el funcionario municipal.

Señaló que estas disposiciones son con la única finalidad de prevenir los contagios de COVID-19, buscando que la reactivación económica no se vea afectada por quienes no se preocupen por el interés general y no acatan las recomendaciones emitidas por las instituciones y que el gobierno de Mara Lezama busca acatar.

Asimismo, precisó que se pondrán en marcha mesas de trabajo con las diferentes direcciones y dependencias involucradas a fin de establecer los protocolos de atención y de seguimiento por parte de la autoridad policial y jueces cívicos, entre otros.

Janix Alanis aseveró que la reforma va orientada fundamentalmente a la prevención y en su caso, a la sanción en términos reglamentarios a quienes no quieran seguir las medidas preventivas que están perfectamente determinadas.

Asimismo, indicó que la adición en el artículo 537 fracción XII del Bando de Gobierno y Policía fue realizada en un ámbito de pleno respeto a los derechos humanos, reforzando el compromiso de que prevalezca el interés general sobre el particular.