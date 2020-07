Dan de baja a policía de tránsito que pidió 100 dólares a turistas en Cancún

Luego de que a través de las redes sociales se difundió el video de un agente de tránsito extorsionando a dos turistas extranjeros en la zona hotelera de Cancún, donde el elemento de pidió al conductor 100 dólares, es decir alrededor de 2 mil 200 pesos mexicanos, ayer Mara Lezama reprobó ese acto y ordenó destituirlo de su cargo.

A través de su cuenta oficial, Mara Lezama dio a conocer la destitución de un agente de tránsito en la ciudad de Cancún y escribió lo siguiente, “repruebo categóricamente la actitud del elemento de tránsito que incurrió en actos de corrupción. He dado la instrucción de que se inicie el proceso de baja. Además, ofrecí todas las garantías a las personas afectadas para presentar su denuncia”.

Hay que recordar que esto es derivado de una denuncia ciudadana que incluía un vídeo mismo que se difundió a través de redes sociales, una denuncia ciudadana que contenía un vídeo donde se apreciaba la extorsión por parte del ahora ex elemento de la policía de tránsito, dicha publicación fue copiada a la Presidente Municipal Mara Lezama y el Secretario General del Ayuntamiento Issac Janix Alanís.

En este sentido, cuando vieron el video, ambos funcionarios se comprometieron a revisar el caso y darle solución e incluso durante su acostumbrada transmisión en vivo que el Secretario General transmite todos los domingos, fue nuevamente cuestionado acerca de este mismo caso, a lo que respondió enérgico que él no se prestaría a solapar estos casos.

Se sabe que hoy 21 de julio este elemento en Cancún ya no está en la corporación policiaca, además este ex-policía no ha dicho nada al respecto, es decir no ha querido dar declaraciones a los medios de comunicación, por lo que te parece que “el que calla otorga”.

Lo que se desconoce es que si sólo perdió su trabajo en la Policía de Tránsito o también será sancionado o multado por ese acto, además de que si los turistas poseen y desean meterlo a la cárcel, podría ver una posibilidad.