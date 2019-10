Dalilah Polanco llegó con Mentiras a Cancún

La popular actriz especializada en comedia llegó a la ciudad de Cancún para promocionar los diez años de la exitosa comedia musical “Mentiras el Musical”, que es ya un clásico en la ciudad que se espera con muchas ansias por un público cautivo que ha visto esta puesta en escena en muchas de las veces que ha salido en escena.

En su visita a Cancún nos habló de los proyectos en donde recientemente ha participado, nos anunció su regreso a la televisión, y la gira con el musical Mentiras en donde se ha vuelto una pieza favorita y también fue parte de la presentación 3700 en donde también le rindieron un tributo a Hiromi, quien murió hace dos años.

“La verdad fue muy emocionante porque fuimos tres elencos que entrábamos y salíamos a placer del director residente y es una gran función donde nos acordamos mucho de ella porque aparecía en unas imágenes y también su voz se escuchaba en algunas canciones y en las bocinas que son unas pantallas, la vimos durante esta función y recordamos Hiromi junto al público”.

Será el próximo 25 de octubre que esta maravillosa puesta en escena se presente en el Teatro de Cancún en donde además de Dalilah Polanco estarán Angélica Vale, Lorena de la Garza, María Chacón y el galán Carlos Gatica, por este gran elenco se le cuestionó ya que es uno de los mejores que ha llegado.

Muchísimas gracias te agradezco, me siento muy contenta de compartir el escenario con mis amigas, no solo comparto el escenario con grandes artistas, esto compartiendo lo que más me gusta hacer con mis personas favoritas, Angélica Vale, Lorena de la Garza y yo, tenemos una amistad de muchísimos años, María Chacón es muy jovencita pero ella la conozco hace más de una década, a pesar de su corta edad tiene una trayectoria larga, a Carlitos lo conozco directamente en ‘Mentiras’, dijo en exclusiva para LA VERDAD.

Tal vez te interese: Cancún cuerpos ardientes: Cintia Vitos (GALERÍA)