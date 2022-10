Daddy Yankee en Cancún: miles no irán a trabajar por asistir al concierto

Empresas se quedarán sin empleados durante un día debido a que faltarán para asistir al concierto de Daddy Yankee que se celebrará este 27 de octubre en el estadio Andrés Quintana Roo.

Esto se pudo confirmar durante la noche del miércoles cuando comenzaron a llegar grandes cantidades de fans los cuales no permitieron se les grabará en video en vivo ni tampoco fotografías bajo el pretexto de qué no deberían estar en ese momento en el lugar ya que estaban dentro de su jornada laboral.

También admitieron que el día siguiente o sea el día del concierto no se presentarán a trabajar por lo que tampoco quería fotografías o ser exhibido en las redes sociales.

“No puedo salir en la foto discúlpame es que no debería estar aquí, debería estar en el trabajo, fotografías menos porque todavía no voy a faltar mañana que es el día del concierto, y la verdad no me voy a perder este concierto de Daddy, es mi artista favorito, pero no me grabes”, nos confesó uno de los primeros usuarios que llegó a hacer fila desde 24 horas antes del concierto.

Ellos si se dejaron fotografiar

Y es que el concierto de Daddy Yankee se realizará el día jueves, cuando la mayoría de los trabajadores aún tienen que llegar a sus distintos empleos pues es día laboral.

una joven pidió no ser grabada pues en su trabajo pidió permiso por una supuesta enfermedad y admitió tener una receta médica.

Ellas si tienen permiso, por eso se dejaron fotografiar

A diferencia de otros conciertos que se realizan los días viernes o sábados para dar espacio a los espectadores de poder permanecer por más tiempo en el espectáculo, Daddy Yankee decidió presentarse a media semana.

Se espera la asistencia de 30 mil personas al estadio Andrés Quintana Roo de Cancún, en donde se llevará a cabo la presentación del papá del reggaetón.

