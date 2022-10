Daddy Yankee en Cancún: confirman boletos clonados

Una nueva forma de estafa se ha presentado en los conciertos masivos en todo el mundo, Daddy Yankee y Bad Bunny han sido los más afectados con la clonación de boletos digitales y que en Cancún los promotores pretenden lidiar con los afectados.

“Van a haber filtros para los casos de clonación de boletos, se hará un anillo de seguridad de tres niveles y va a ser tal cual, si no tienes boleto en mano o en el celular no vas a poder acceder, si ya lo traes impreso en ese momento se va a estar verificando y validando para darte esa seguridad”, confirmó la regidora Karina Espinoza Pérez, de la comisión de espectáculos.

Desde inicio de semana la boletera Funticket anunció que en los próximos conciertos de Daddy Yanke en México, habría boletos clonados, esto al dar seguimiento de casos en otros países y ciudades, en Cancún no se había confirmado esta situación hasta este día.

“De hecho lo que se hará es buscar una mesa, ahora lo haremos en práctica porque no lo hemos podido poner en alguna normatividad pero realmente es una mesa de apoyo para para no entorpecer a los que están llegando que no tengan ese problema, en estas mesas se empezará a buscar por medio del rastreo. El primero en tiempo, es el primero en derecho, el primer registro que se compre en venta respecto al horario es el que te va a garantizar que es el original”, dijo.

Señaló que se investigará si se trata de un fraude o no y se determinará alguna forma para proporcionar algún tipo de ayuda pues señaló que al final son víctimas de un fraude.

“Se va a tratar de investigar y ver si es un fraude se va a tratar de ver la forma de poder condonar porque al final no es la culpa de ellos, cayeron en un fraude como tal.

“También se verificará que sean fraude, porque lo que había pasado que nos comentaron es que uno mismo manda la foto a alguien más, este la clona, luego otro la imprime y como una fotocopia excelente y así la manejan desde el mismo telefóno, verán si realmente es un fraude y si realmente la persona o la página donde la adquirieron existe, porque si realmente puede ser una página patito y que esté en línea y que cayeran en un fraude”.

Informó que es una modalidad nueva que surgió durante la pandemia de Covid en donde encontraron una forma de estafar aún más con el uso de tecnología.

