Daddy Yankee en Cancún: Lo que pasó, pasó en su concierto.

Daddy Yankee descendió de un avión virtual que apareció en las pantallas del escenario vistiendo una gabardina de lentejuelas dorada y lentes oscuros pasadas las 11 de la noche. La gente enloqueció y el perreo de unas 30 mil personas que se juntaron en el estadio Andrés Quintana Roo para despedir al "Big Boss" comenzó varias horas después de lo programado.

La espera había valido cada minuto, a las 11:04 se apagaron todas las luces y un grito enardecido sacudió al estadio, en breve comenzó el espectáculo de drones para deleite de los espectadores que miraban con asombro cada nueva figura que se formaba en el cielo haciendo alusión a sus canciones, y que también formaron las leyendas: La Última Vuelta, Legendaddy, Viva México y Cancún.

Un olor a marihuana se respiró en el ambiente. "Si valió la pena el boleto", dijo un tipo a sus amigos que grababan historias para Instagram a pesar de mala señal que había en el lugar desde la tarde. Los drones puestos en figura de un avión en dirección al escenario se apagaron a las 11:13 y el bajo que salió de las bocinas se sintió en todo el cuerpo.

Las luces anunciaban la entrada de Papi Yanqui al compás de un redoble de tambores para abrir con Campeón. Luego de un remix y parte de Problema, Legendaddy pidió al público poner el puño arriba y le dijo al DJ "rómpelo", todos gritaron agitando los brazos con el puño al reconocer el clásico del 2005. La gran mayoría grababa con el celular mientras meneaban las caderas como si mañana se acabara el mundo.

Tras Rompe, el reggaetonero agradeció por la paciencia a sus fans varias veces, así como a los involucrados en el concierto. Estas palabras fueron bien recibidas por los asistentes. "Qué humildad", dijo una muchacha a su compañera, y la rumba continuó con Machucando.

Perreo hasta la luna

Daddy Yankee en Cancún: Lo que pasó, pasó en su concierto.

"Con este tema los quiero escuchar hasta la luna", dijo la leyenda del reggaetón antes de que Lo Que Pasó, Pasó pusiera a cantar a todos al pie de la letra, y el tono de voz subía en cada coro. En el escenario se proyectaban la caras de algunos de los asistentes, quienes sonreían al verse en pantalla mientras bailaban, gritaban, tomaban fotos y videos. "Qué buena energía se siente", dijo el boricua jugando con el público de las gradas y de la cancha.

Después, Rumbatón mantuvo los ánimos de fiesta y el perreo se iba poniendo más intenso. Ella Me Levantó dio mayor fuerza al movimiento del bote y provocó que la gente se dejara caer hasta el piso con el éxito del 2007. "Las mujeres mexicanas son unas rosas", dijo en el intervalo antes de la siguiente canción.

Daddy habló sobre su inicios y colaboraciones antes de dar paso a Mayor Que Yo, canción con la que señoras y chavorrucas demostraron que la edad no es impedimento para darle duro y tendido al meneíto. Las parejas estaban pegadas cola con genitales, mientras que los solteros perreaban solos pero bien contentos y deshinibidos.

Los hombres con pareja se desataron con Mami No Me Dejes Solo, y sus mejores movimientos fueron bien recibidos por las acompañantes en un soplo de sensualidad. Tu Príncipe y Yo Voy, llenaron de nostalgia a los presentes que cantaban palabra por palabra los hits del 2004. Sal y Perrea continuó, y más tarde el coro de Soltera fue cantado a todo pulmón por las mujeres en dicho estado civil, pues estar soltera está de moda.

El Big Boss pidió cuidado al lanzar los peluches de Doctor Simi, a propósito del tema que iba a solta a continuación. También saludó a los asistentes originarios de Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, República Dominicana y especialmente a los de México, por lo que solicitó acompañarlo con Llamado de Emergencia, que terminó por sanar el dolor de los corazones rotos entre sus fans.

"No te encueres" le dijó una mujer a su pareja cuando comenzó a sonar Shaky Shaky momentos después y el terremoto desató un perreo hasta abajo casi tocando el piso conforme la canción progresaba, y cada vez eran más atascados los bailes entre los bellacos.

En los visuales, Yankee estaba dando protagonismo a una de sus bailarinas que hizo un split para twerkear en el suelo casi al final de la canción, en eso, el hombre se quitó la playera sudada y su acompañante lamió su pecho, mientras que una pareja con los cubrebocas puestos estaba atrás de ellos bellaqueando a sana distancia.

Tras una hora de concierto, China prendió a los fans mucho más durante los primeros minutos de la media noche; la gente gritaba "Yo estaba en la disco perreando". A las 12:12 terminó la canción y en los visuales apareció fuego y la cabeza de una cabra "muy a lo satánico e illuminati", como comentó una chica a su pareja. Pastiempo, Encore, Somos Calle y X Última Vez mantuvieron a todos retozando como si estuvieran en el mismísimo infierno.

Pocas personas caminaban entre los asistentes que se movían como zombies adictos al reggaetón, y en su mayoría grababan lo que podían con el celular, pues las estructuras metálicas de las que colgaban grandes bocinas a la mitad del estadio impedían disfrutar de los visuales en su totalidad desde distintos ángulos.

Con ayuda de su guitarrista interpretó Agua, que era justo lo que hacía falta luego de estar sudando por más de una hora al ritmo de sus canciones. A falta de abanicos, manos y gorras fueron usadas para mitigar el fuerte calor entre los asistentes que hacían la sed más intensa bebiendo cerveza tibia en vasos de plástico.

A las 12:30, el Legendaddy habló de disciplina y esfuerzo, y le dijo al público que podían lograr lo que se propusieran, pues él era un ejemplo de vida por haber salido del barrio. Luego el DJ comenzó a hacer scratch como preámbulo a la siguiente canción y con efectos de un sampler hizo un subidón que dio pie a que continuara la rumba. Cuando el reggaetonero pedía las manos arriba y cantar con él, la gente obedecía cual borregos en manada.

La galaxia en Cancún

Daddy Yankee en Cancún: Lo que pasó, pasó en su concierto.

El estadio parecía una constelación del perreo cuando Daddy Yankee pidió al público sacar el celular para "limpiar el parabrisas", luego solicitó a las personas en gradas prender su lámpara del celular y a las de canchas grabarlos, pues en corto el favor sería devuelto a los segundos por los primeroes en medio de su interpretación.

El calor aumentó cuando la línea "Tú eres atrevida" de Que Tire Pa’ ‘Lante hizo mover la retaguardia de las mujeres así como lo indicaba el título. Los fans soltaron la cintura y se grababan entre ellos y a sus amigos bailando lo más descarado y desenfrenado posible.

En su mensaje antes de cantar Despacito, canción que hizo historia solo seis meses después de su lanzamiento por ser la más escuchada en streaming de todos los tiempos, el puertorriqueño contó que de chamaquito él se preguntaba por qué la gente no podía cantar en español, y que ese track era un ejemplo de que sí se podía cruzar fronteras. Todos cantaron y bailaron el tema de principio a fin muy suavecito, sobrepasando las zonas de peligro.

Antes de que la estrella de reggaetón se despidiera con sus últimas canciones, muchos asistentes estaban ya borrachos y cachondos besándose intensamente. Había agarrones de nalgas, fajes y repegones macizos de sexo a sexo; uno que otro sin vergüenza tenía las manos adentro del pantalón de su acompañante, y el olor a marihuana era más que evidente.

En la clásica Qué Tengo Que Hacer, bailada y coreada por los fans como gritándole a un amor no correspondido, uno de sus músicos mostró habilidades en las congas y tambores hacia el final de la canción. "Rudy, Rudy, Rudy", dijo entre risas un grupo de amigas que bebía cerveza y perreaba al compás del tema. Una botarga de su persona salió cuando todos movían el bote intensamente acompañándolo con Hot y Limbo.

Daddy Yankee cambió de outfit casi por cada canción, y vestido de chándal naranja fosforescente y pants blancos, que con las luces apagadas quedaban a juego con sus bailarines en color neón, el público empujaba el techo y movía su Bombón, que casi casi estaba derretido en ese punto.

Había una persona con Síndrome de Down sentado en la duela de plástico cuidando la bolsa de su madre mientras ella perreaba con sus amigas cuarentonas. A escasos metros y del lado izquierdo a esta escena, había dos jóvenes no mayores de 20 años que limitaban sus movimientos al sentirse observadas por su madre, a quien tenían a sus espaldas.

Pasada la 1 de la mañana, Con Calma hizo que las personas movieran el culo con todo menos tranquilidad. Poco a poco, más luces de celulares se iban apagando y la gente disfrutaba del momento en su totalidad. A petición del puertorriqueño las mujeres se pusieron duras, duras, duras; todas con un 20 de 10, al compás del éxito del 2019, Dura.

Entre bulla y bulla las canciones pasaron, el sudor era más que visible en espaldas y rostros, y una especie de éxtasis inusitado por el desenfrene y atasque dio lugar a encender los motores en punto de la 1:11 con Gasolina, dejando claro por qué es considerada la mejor canción de reggaetón de la década del 2000 al 2010, y se mantiene como un estandarte para perrear hasta abajo y entregarlo todo en la pista de baile.

El Padre agradece

Daddy Yankee en Cancún: Lo que pasó, pasó en su concierto.

Al finalizar con el histórico tema que lo puso en el mapa internacional, Daddy Yankee agradeció a todos. "Viva México y Viva la Raza", resaltó en su mensaje de despedida mientras poco a poco algunos comenzaban a retirarse del estadio.

Prometiendo que nuevamente lo veríamos por aquí, dijo "Cambio y fuera" antes de abandonar el escenario a la 1:16 de la madrugada. La ronda de fuegos artificiales duró unos minutos para dar el cierre oficial y los vítores de los fans estaban a la par del ruido de las explosiones.

Se encendieron las luces de todo el estadio y comenzaron las fotos y selfies mientras que otros fans se dirigían a las salidas, aunque los pedazos de piso que fueron levantados por los de baja estatura para apilarlos y pararse sobre ellos para poder ver mejor el concierto, así como la basura, lo impedían por tramos del terreno.

Hablando del calor, la sed, que mañana había que ir a trabajar, el precio de las chelas y comida, los visuales, las bailarinas, las canciones, el perreo y de cómo iban a volver a casa, el público abandonó las instalaciones. En las caras brillosas de sudor se reflejaba una enorme satisfacción y algo de cansancio.

La música puesta para amenizar la salida terminó en su totalidad y los murmullos comenzaron. Todos estaban a la expectativa de salir rápido, cosa que no sucedió. "Na-da-remos, na-da-remos, na-da-remos" gritaban los fans entre risas hacinados como sardinas enlatadas para poder atravesar las puertas de metal y retirarse del Andrés Quintana Roo.

"La mejor inversión de mi vida", "Valió la pena la espera", "Poca madre se queda corto", "No mames lo chingón que estuvo todo", "Me la pasé de huevos" y "El mejor concierto de mi perra vida", fueron algunos de los comentarios positivos al salir a la avenida Kabah, que alrededor de la 1:30 estaba infestada por el tráfico a vuelta de rueda y la marabunta perreadora que iba en todas direcciones.

Mientras algunos esperaban a sus amigos y conocidos en la calle a falta de buena señal en los celulares, mucha gente caminó velozmente e hizo fila en tiendas y farmacias aledañas buscando agua y refrescos. Daddy Yankee había prendido fuego en todos los sentidos, y había que apagar esa sed de más.

Antes del concierto

Daddy Yankee en Cancún: Lo que pasó, pasó en su concierto.

Largas filas con gente que esperaba desde la noche anterior se encontraban de pie y sentadas en sillas plegables, muchos usaban sombrillas y esperaban con ansias la hora de entrada. Había mujeres que se maquillaban y otras más se cambiaban de ropa para lucir el outfit bellaco en el concierto. Jóvenes acompañados con padres de familia eran pocos, casi todos eran mayores de edad en grupos de amigos, y uno que otro sugar daddy con su SB.

Pocos vendedores ambulantes rondaban el perímetro ofreciendo botana, aguas, refrescos y saborines. Incluso había un par de personas con galones de agua y hasta un puesto improvisado de tacos de guisado que se quedó sin tortillas antes de mediodía.

Grandes lentes oscuros, gorras planas, shorts de mezclilla y jeans desgarrados, escotes pronunciados y blusas de tirantes fueron las prendas más repetidas entre los formados a esa hora. El color predominante en la ropa era el negro y los accesorios dorados.

Incluso algunas fans vestían cuernos como diadema en referencia a la portada de Legendaddy, y otras más fueron vestidas de enfermeras para atender el Llamado de Emergencia del ícono del perreo. La mercancía no oficial costaba 300 pesos la playera o gorra y $500 la chamarra.

A las 5 de la tarde, la puerta 3 estaba repleta de gente, un repartidor de pizzas llegó para entregar cajas a un grupo de personas mientras que otros llegaban con comida del McDonald's que estaba a unos 250 metros del evento. El repartidor comentó que vendieron más de mil unidades "como en dos horas".

Las personas se tomaban selfies mientras esperaban y otros más burlaban la seguridad pasando a las filas con cervezas en vasos de uniciel de un bar cercano al estadio para mitigar la sed o arrancar el precopeo previo al concierto. Otros optaron por raspados de un vendedor ambulante. La basura comenzaba a verse en el piso. "No los dejen pasar si no levantan su basura", gritó una señora enojada desde un coche a los oficiales de tránsito.

Daddy Yankee en Cancún: Lo que pasó, pasó en su concierto.

Los conductores sobre la avenida Kabah parecían molestos y veían a los asistentes con extrañeza y repulsión. La seguridad vestida de naranja era ineficiente. Muchas personas estaban tomando cerveza en la fila que llegaba casi hasta el final de la calle Mayapan, frente a dos escuelas y el campo de futbol americano. Había muchos preguntando por su fila y otros peleaban con los de seguridad por la mala organización en las mismas para el acceso.

"Ni para la vacuna estaba así", dijo una chica a su grupo de amigas. "La última vez que se llenó el estadio el Cruz Azul fue campeón", comentó otra. "Ya estamos pasando, los quiero ver en una línea los que vienen formados", ordenó a través de un megáfono uno de los responsables de seguridad.

Un cantante urbano tocaba Aunque No Sea Conmigo de Bunbury con su guitarra vieja buscando unas monedas tras las vallas, pero nadie le prestaba atención porque había comenzado el acceso pasadas las 6 de la tarde.

Varias veces el público gritó el tradicional "Eee... puto" a los de seguridad mientras, con boleto en mano, los hombres entraban del lado izquierdo y las mujeres del lado derecho en los filtros. La gente seguía llegando. Había neurosis y tensión de quienes llamaban a sus conocidos que habían hecho fila desde buena hora porque no los encontraban.

A las 7 de la tarde la gente no paraba de arribar y buscaba en qué puerta debía entrar. A las ocho, continuaba el acceso y dentro del estadio se escuchó una fuerte bulla cuando empezó el scratch del DJ para soltar Turn Down For What como primer track de la música de espera. Una hora más tarde, había un grupo de niños que recorrían las filas vendiendo dulces al exterior del estadio y la gente se apuraba para alcanzar un buen lugar adentro del mismo.

La espera

Daddy Yankee en Cancún: Lo que pasó, pasó en su concierto.

El tráiler que transportaba el equipo de instrumentos musicales, micrófonos e indumentaria de Daddy Yankee se retrasó porque fue detenido en el aeropuerto de la ciudad debido a una documentación con la que no contaba, lo que provocó un considerable retraso en la aparición del boricua en el escenario. El camión de carga llegó en punto de las 9 de la noche.

Adentro del estadio las gradas estaban llenas y largas colas eran las que había para conseguir cerveza y pasar a los sanitarios. Canciones de electrónica y reggaetón amenizaban la espera cuando sonó Tusa de Karol G, y la gente empezó a cantarla con gran ánimo, así como con Cuéntale, que sonó varios temas después.

En eso, desde la cancha un trans comenzó a perrear y enseñó las chichis pa' la banda en las gradas al menos dos veces y todos gritaron. El ambiente se iba calentando poco a poco. El Chuntaro Style, La Carencia y Matador prendieron a los chavorrucos. Lo mismo pasó con Mi Dulce Niña y Cómo Te Voy a Olvidar. El Sonidito y Qué Calor causaron un efecto similar. Eran las 10 de la noche y Daddy Yankee no subía al escenario a pesar de lo prometido a esa hora.

Daddy Yankee en Cancún: Lo que pasó, pasó en su concierto.

A las 10:12 un ruido blanco y las pantallas hicieron que el público sacara sus celulares y gritara inmediatamente buscando al artista, enseguida se cortó el ruido y la gente empezó a chiflar y gritar "Daddy, Daddy, Daddy". Diez minutos después los fanáticos de lo sensual seguían chiflando ante la prueba de audio que subía el volumen para opacar las quejas.

Veinte minutos más tarde la música continuaba, por lo que personas en cancha optaron por sentarse y no había señales claras de a qué hora arrancaría el show. Una muchacha cayó de supuesta congestión alcohólica a las 10:45 en medio del estadio y la sacaron cargando entre dos de sus amigos. Mientras esto ocurrió, al lado derecho de la escena una persona alzaba el brazo agarrando un celular que tenía escrita la leyenda "COMPRO UN TOQUE, POR FAVOR".

La chela tibia pasó de 150 a 200 pesos el vaso antes de las 11 de la noche y en ese mismo tiempo desde las gradas gritaban "Culeeeros" mientras en la cancha chiflaban y otros más gritaban "Eee... putos". La tensión y disgusto iba aumentando al final de cada canción y comienzo de la siguiente hasta que apagaron las luces, y Daddy Yankee apareció.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.