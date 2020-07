Da positivo Carlos Joaquín en coronavirus

El gobernador confirmó que se mantendrá aislado en casa

El trabajo constante que ha mantenido para atender la pandemia en los 11 municipios de Quintana Roo, provocaron que el gobernador Carlos Joaquín González diera positivo a coronavirus.

“Debido a mis acciones como Gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a #Covid_19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones de @GobQuintanaRoo. #JuntosSaldremosAdelante", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Debido a mis acciones como Gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a #Covid_19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones de @GobQuintanaRoo. #JuntosSaldremosAdelante — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) July 16, 2020

Y es que pese a ser de los gobernadores que siempre ha usado cubrebocas y manteniendo la sana distancia, el gobernador ha mantén ido el trabajo en campo, supervisando los programas de apoyo a los quintanarroenses.

Entre ellos, el de ayuda alimentaria, que ha sumado más de 1 millón de despensas entregadas a los ciudadanos que más lo necesitan derivado de la pandemia.

Tras dar positivos, el mandatario resaltó que seguirá atento a las acciones de su gobierno.

