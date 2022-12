Da palo Teqroo al PRD en asignacición de presupuesto 2023

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), declaró inexistente el recurso de apelación interpuesto por el partido político PRD en contra del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), por la asignación de recursos hechos al partido para su gasto ordinario y la capacitación en el ejercicio 2023.

En la misma sesión, se hizo un reconocimiento especial al Magistrado, Víctor Vivas Vivas, ya que concluye este viernes 9 de diciembre su periodo como Magistrado del Teqroo, cargo en el que se mantuvo a lo largo de 13 años, 10 meses y 10 días; en los que hasta en 5 ocasiones le tocó ser parte del mismo.

Luego de 13 años y 10 meses de permanecer en el Teqroo, el Magistrado Víctor Vivas Vivas dejará este viernes 9 de diciembre el cargo en el que en varias ocasiones ocupó la presidencia del mismo.

En sesión de pleno, los Magistrados del Teqroo, atendieron exclusivamente este asunto presentado por el PRD, con número RAP 037/2022, en el que se inconforman por la forma en que el órgano electoral, hizo la distribución de los recursos para cada partido político en el año 2023, previo al electoral del 2024.

La secretaria de acuerdo del Teqroo, Melissa Jiménez Marín, dio lectura al proyecto de sentencia que el Magistrado Víctor Vivas Vivas hizo, de la solicitud del PRD en contra del acuerdo Ieqroo/CGA//149/2022 por la designación del financiamiento público y los montos para capacitación a mujeres en 2023.

La representación del PRD señala como agravio la inconstitucionalidad del acuerdo impugnado, el que a decir del PRD fue además infundado al considerar que parte de la premisa legal es errónea al partir de un hecho público, al contar los partidos con representantes en las Cámaras del Congreso de la Unión.

En el proyecto de sentencia, se establece que el PRD al no tener representación en el Congreso del estado, solo recibe el 2 por ciento de los recursos asignados al Ieqroo para partido políticos, toda vez que este instituto político no logró los porcentajes de votos que requería y por tanto no se vulneran los principios de certeza y legalidad.

Mas allá de ello, se estableció que, de ninguna manera acontecen las hipótesis de violación de control de constitucionalidad, ni se puso en entredicho la presunción de inconstitucionalidad que se derivan de la norma, ya que el consejo general no incurrió en una inexacta aplicación de los recursos, por lo que se confirmó el acuerdo Ieqroo/CGA/149/2022.

Ultimo día

El Magistrado presidente del Teqroo, Sergio Avilés Demeneghi, solicitó un espacio para reconocer la trayectoria que en el máximo órgano de justicia electoral del estado ha tenido el Magistrado, Vivas Vivas; a quien felicitó por su contribución en este órgano y su contribución que dijo, le permitió ser parte de los consensos y disensos de sus sentencias.

La despedida del Magistrado Vivas Vivas, causó malestar en la Magistrada Claudida Carrillo Gasca quien dijo el tema no había sido puesto en el orden del día y la sesión convocada ya había concluido, para finalmente señalar que, “este tipo de eventos son oara reconocimientos pero también para pedir perdón”.

El Magistrado Vivas Vivas simplemente se concretó a agradecer el tiempo que estuvo en el Teqroo; informó que el de hoy fue el último proyecto de sentencia de su labor como Magistrado y, agradeció a su esposa e hijos, su tolerancia por su labor y la conclusión de su trabajo en el órgano electoral.

