Da luz verde a la ley de asentamientos humanos el Consejo Coordinador Empresarial

Apoyan empresarios y colegios la ley de asentamientos humanos, la cual beneficiara a la población vulnerable y a la vivienda de interés social, obligando a los desarrolladores a construir desarrollos inmobiliarios más seguros.

La ley de asentamientos humanos ya fue aprobada el miércoles 16 de mayo, el 28 de noviembre del 2016 se publicó en el diario oficial de la federación la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en su tercero transitorio se estableció que las entidades contaban con un año a partir de su publicación en el diario oficial de la federación para hacer lo propio.

Miguel Ángel Lemus Mateos, empresario inmobiliario y vicepresidente del CCE, dijo en rueda de prensa que esta ley marcara un hito en Quintana Roo, a partir de su publicación y de su puesta en efecto, beneficiara a la publicación más vulnerable beneficiando a la vivienda de interés social.

Con el paquete de la reforma aprobada por la 15 legislatura de Quintana roo, se tiene como principal directriz la de impulsar los derechos humanos, cambiar el modelo de urbanización desordenada, por un modelo de urbanización, que reconozca los principios del derecho a la ciudad, a la vez que permita un desarrollo urbano y territorial, incluyente, democrático, productivo, eficiente, seguro, sustentable.

Lemus Mateos, recalcó que se realizaban desarrollos que no cumplían con estándares nacionales, las obligaciones en su falta de claridad no se cumplían y se permitían un excesivo uso de prácticas discrecionales en los procesos de autorización correspondientes, como la sobre regulación, el subcontrol, no había políticas urbanas consistentes sostenibles y sustentables y había un rezago en cuanto a los derechos humanos por parte de las instituciones y certeza jurídica insuficiente.

Con la reforma urbana los desarrolladores quedaran sujetos a una serie de obligaciones que destacaran en el equipamiento urbano. Incluyendo corredores peatonales, bahía para descenso y descenso de pasajeros, redes de distribución de almacenamiento de agua potable y para el desalojo de drenaje pluvial, red de alumbrado público, servicios para la disposición de residuos condiciones para un mejor servicio de calidad para el espacio público