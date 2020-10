Da Mara certeza jurídica a colonia irregular Fidel Velázquez de Cancún

Los vecinos de la colonia Fidel Velázquez de Cancún, verán, tras 33 años, la regularización de sus predios, confirmó Tomás Aunión

Desde hace 33 años, los habitantes de la colonia irregular Fidel Velázquez, en Cancún, esperaban poner en orden sus terrenos, y lograr la certeza jurídica que daba el ordenamiento del sitio.

Hoy, Tomás Aunión, propietario de los lotes, agradeció al gobierno municipal el que por fin se hayan tomado acciones para solucionar el problema de tenencia de la tierra.

Tomás Aunión agradeció al Cabildo de Benito Juárez el aprobar, por unanimidad, la regularización de los predios asentados en 42 hectáreas

"Queremos darle las gracias a la administración actual que se preocupó por arreglar el tema de la colonia irregular Fidel Velázquez y se arregló", expresó Aunión.

Acompañado por habitantes de la colonia Fidel Velázquez, que se ubica en la Supermanzana 93, entre las avenidas Kabah y López Portillo, a espaldas del ISSSTE, agradecieron que tras una vida de lucha, se vaya a remediar el problema.

La regularización de la colonia Fidel Velázquez fue aprobada por unanimidad por el Cabildo de Benito Juárez, encabezado por Mara Lezama, con lo que ser procederá a regularizarlos y darles certeza jurídica.

"Se tocaron puertas una y otra vez; se pagó en pasadas administraciones municipales, se hicieron pagos y al final no pasó nada en cuatro administraciones y se quedaron con el dinero. El municipio decía ‘lo que no fue en mi época ya no fue’", recordó Aunión.

Reconoció que gracias a la actual administración de Benito Juárez se logró la atención necesaria y la voluntad política para resolver el conflicto agrario, tras enterarse que el gobierno municipal estaba regularizando predios en la zona cercana al aeropuerto internacional de Cancún.

Aunión reveló que la colonia Fidel Velázquez tiene 42 mil metros cuadrados y 53 familias son propietarias de sus lotes, mientras que otras 119 están en vías de alcanzar una solución.

