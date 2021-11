DOBLE B CANCÚN: ¡CONOCE SU NUEVO CONCEPTO!

Al ser un restaurante-bar mantuvo sus puertas cerradas por protocolo sanitario, a partir del 16 de noviembre regresa bajo un nuevo formato; con una gran oferta gastronómica, la cual incluye platillos nacionales e internacionales, bajo el concepto de “Finger Food” un formato que se ha hecho muy popular en este tipo de spots “Restaurante-Bar”.

Bajo la frase de Food+Drink = We keep sending until you say BASTA! Podrás disfrutar de un menú de 11 tiempos al estilo “omakase japones” lo cual quiere decir "ponerse en las manos del chef"; de esta forma el cliente por regla general recibe los platillos de la más alta calidad, con los mejores ingredientes y la mejor presentación, déjate sorprender por la gastronomía que han preparado para ti, con un menú diferente cada semana. A esto se agregan los “drinks” que son todo incluido con 2 modalidades; Basta Basic y Basta Premium la diferencia es la categoría de etiquetas de destilados que ofrece cada una.

Por su puesto no puede faltar el ambiente, y aquí es único, con DJ´s invitados cada semana, grandes exponentes de la música en night clubs, tanto nacional como internacionales.

Sin duda es un lugar que tienes que visitar, aquí tu decides cuando parar, prueba su deliciosa oferta gastronómica mientras vives una gran noche de fiesta, todo a un solo precio.

Doble B se encuentra abierta a de martes a sábado a partir de este 16 de noviembre en el KM 12.6 del Blv. Kukulkan. Para mayores informes sobre precios y reservaciones, visítalos en sus redes sociales o al 998 157 34201