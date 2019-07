Cumple Solidaridad 26 años entre basura, inseguridad y la frivolidad

Este 28 de julio, Solidaridad cumple 26 años en medio de una crisis de inseguridad, de bajos niveles de ocupación hotelera, dominio del crimen organizado, ineficiencia, ingobernabilidad, deshonestidad, ilegalidad, incompetencia, nepotismo, prepotencia y frivolidad, todo lo cual tiene su origen en la mala administración municipal encabezada por Laura Beristain Navarrete.

Sin duda, es poco lo que hay que festejar, pues además, los playenses enfrentan un recale intenso de sargazo en las playas y las calles plagadas de basura, pero la alcaldesa decidió, sin licitar, recontratar a las mismas empresas que han demostrado su ineficiencia.

También se enfrenta a la ingobernabilidad al interior del Cabildo que se evidencia con la falta de transparencia y desde de Beristain hacia los regidores, quien ha convertido el Ayuntamiento en un botín familiar al compartir las decisiones y el poder con sus hermanos Juan Carlos y Luz María Beristain.

Billete de Lotería que conmemora el 26° aniversario del Municipio de Solidaridad de Playa del Carmen.

Y el festejo de Beristain no contempla mejorar las condiciones de vida de los playenses, tampoco elevar la calidad de los servicios o admitir que no puede con el tema de la seguridad.

Su “mejor” idea fue pagarle a la Lotería Nacional para aparecer en los 2 mil 400 cachitos del sorteo de la semana.

No importa que Playa del Carmen sea uno de los principales destinos del turismo mundial, ni que por la incapacidad de las autoridades municipales esté en riesgo el bienestar ambiental y la belleza de sus playas.

Tampoco que los niveles de ocupación hotelera vayan a la baja, y que incluso, para enfrentar esta situación, los hoteleros tengan que bajar sus tarifas, afectando con ello a quienes trabajan y viven en Quintana Roo.

La alcaldesa prepara una sesión solemne de Cabildo para celebrar los 26 años de Solidaridad, aunque no hay nada que festejar.

A Beristain le interesa solo su gobierno de castas, donde los suyos, familia y cómplices, sean nacionales o extranjeros, se lancen sobre las plazas del gobierno municipal, como una especie de abordaje moderno, para abusar del ejercicio del poder y procurar solo su beneficio.

Nepotismo, el sello Beristain

Sin duda, lo que mejor sabe hacer Laura Beristain es aprovechar y aprovecharse del erario público.

Por ello, la familia se encuentra enquistada, de facto, en toda la estructura municipal, al grado de que para atender la inseguridad, que tanto afecta a los playenses, optó por nombrar a su cuñado Jorge Robles Aguilar como jefe de la Policía Municipal.

Y si de influyentismo se trata, no podemos olvidar el video que circuló en redes sociales, donde Luz María, la hermana de Laura Beristain, amenaza de muerte a un policía por haberla detenido al ir conduciendo en estado de ebriedad.

Ineficiencia de la alcaldesa para resolver el problema de la basura en las calles.

Su fama fue tal que la mujer obtuvo el mote de #LadyTeMato… Y pese a que se hizo público el tema, jamás pasó nada.

Múltiples han sido las denuncias de las anomalías, abusos y falta de transparencia que han lanzado sobre la gestión de Beristain, donde el amiguismo, el compadrazgo y las componendas, han acentuado la crisis de inseguridad en Solidaridad.

Por ello, nadie se explica que ante los graves problemas como la incapacidad para atender el problema de la basura, un servicio básico para la población, Beristain haya recontratado a quienes han mostrado su clara incapacidad.

Lo mismo para el retiro del sargazo… Ante la oleada de la macro alga que se acumula no solo en las playas, sino en diversos predios del municipio, la alcaldesa optó por renovar el contrato a la misma empresa que no ha podido con el problema.

No hay transparencia en el gobierno de Laura Beristain.

Presume impunidad

Escudada en la cuarta transformación y una supuesta cercanía con políticos nacionales, Beristain se empeña en manejar el gobierno a su antojo, escondiendo incluso a los regidores documentos, contratos y acuerdos que por ley, debe ser públicos.

La indolencia de Beristain contra los regidores es tal, que quienes toman las decisiones no son los integrantes de la comuna, quienes se han cansado de acusarla de falta de transparencia.

Ahí, en lo oscurito, se reparten el botín la alcaldesa y sus hermanos Juan Carlos y Luz María.

Eso sí, la alcaldesa prepara una sesión solemne de Cabildo para celebrar los 26 años de Solidaridad, que se realizará el 28 de julio en Palacio Municipal.

Gabinete de Beristain viola la ley

En su gabinete está de manifiesto un desprecio flagrante a la ley, pues en él trabajan funcionarios que violan el Artículo 123 de la Ley de Municipios de Quintana Roo.

Unos por no contar con la residencia mínima de 5 años que establece las leyes, como el tesorero Luis Fernando Vargas Aguilar, quien recién cumplió un año de haber realizado el trámite para mudar su residencia de Cancún a Playa del Carmen.

Y por si fuera poco, el tesorero, quien ha tenido diferencias hasta con los hermanos de Beristain, ha amagado con renunciar, justamente por no someterse a los caprichos de los Beristain.

Otro que violó no solo la ley de Municipios, sino la Constitución de la República, fue el exdirector de Desarrollo urbano el uruguayo Andrés Altesor Buriano, quien fue impuesto por Beristain en el cargo, sin tener la posibilidad legal de ostentarlo.

Aunque la alcaldesa, a regañadientes, tuvo que prescindir de él, en los hechos, los regidores y ciudadanos afirman que sigue manejando a su antojo la Dirección de Desarrollo Urbano, ostentándose como asesor, pero sin tener nombramiento alguno ni aparecer en la nómina.



Ante estas anomalías, Solidaridad con Beristain al frente, tiene poco que celebrar, y lo único que parece coincidir es que, así como celebra la alcaldesa con cachitos de lotería el aniversario del municipio, así, en cachitos, está dejando la calidad de vida de los playenses.



NUMERALIAS

28 de julio, Solidaridad cumple 26 años, aunque no hay nada que celebrar

2 mil 400 cachitos del sorteo de la Lotería Nacional, donde aparece el aniversario de Playa del Carmen

Nepotismo e impunidad

Jorge Robles Aguilar, cuñado de Beristain, está como jefe de la Policía Municipal

Luz María, la hermana de Laura Beristain, amenaza de muerte a un policía por haberla detenido al ir conduciendo en estado de ebriedad

Amiguismo, el compadrazgo y las componendas, han acentuado la crisis de inseguridad en Solidaridad

Beristain se empeña en manejar el gobierno a su antojo, escondiendo incluso a los regidores documentos, contratos y acuerdos que por ley, debe ser públicos.

Los integrantes de la comuna se han cansado de acusarla de falta de transparencia.

En lo oscurito, se reparten el botín la alcaldesa y sus hermanos Juan Carlos y Luz María.