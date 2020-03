1 /3 Cumple Mara petición añeja de repavimentación en SM 229 Cumple Mara petición añeja de repavimentación en SM 229 Cumple Mara petición añeja de repavimentación en SM 229

“Antes de ser elegida Presidente Municipal, como saben, me dedicaba a ser periodista, locutora, pero lo que más me gustaba y me sigue gustando es servir a la comunidad, ser gestora, tender la mano a quien más lo necesita”, resaltó Mara Lezama al entregar la obra de repavimentación de la Av. Leona Vicario, en la Supermanzana 229.

“Cumplimos con una petición añeja que tenían los vecinos de la 229, en una obra que tardó menos de un mes, y seguiremos trabajando en pro de poder mejorar la calidad de vida de cada uno de los cancunenses”, indicó la Primera Autoridad Municipal luego de realizar el tradicional corte de listón.

Destacó que gran parte del mejoramiento de la infraestructura urbana tiene que ver con condiciones de mejora para los jóvenes estudiantes cancunenses, parte fundamental para fortalecer la prevención al delito.

“Esta vialidad requería una intervención urgente, ya que las lluvias cotidianas, el tiempo y la falta de mantenimiento, causaron un gran deterioro en la superficie de rodamiento, con baches y grietas en el pavimento”, comentó la Primera Edil a los vecinos presentes.

Esta obra tuvo una inversión de cerca de siete millones de pesos, con la repavimentación de más de 10 mil 300 metros de cuadrados de carpeta asfáltica. Además, se pintaron más de 930 metros de señalización; todo ello en beneficio de más de cinco mil 600 vecinos de la zona, sin contar a muchos miles más que pasan por esta vialidad.

De acuerdo con la Dirección General de Servicios Públicos, se han bacheado más de 250 mil 900 metros cuadrados de vialidad, acumulando un total de más de 96 mil 500 baches atendidos en la presente administración.

“Cancún necesita su festejo digno por el 50 Aniversario y vamos a celebrarlo todos con acciones. Este gobierno cumple y seguirá trabajando como desde el primer día hasta el último. ¡Felicidades Cancún!, Aquí te festejamos con obras”, concluyó Mara Lezama.