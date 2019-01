Cumple Mara Lezama 100 días de gobierno

Obra Pública, educación, seguridad y deporte son los ejes con los que Mara Lezama, presidente municipal de Benito Juárez, responde en los primeros cien días de gobierno a quienes le dieron el voto de confianza para levantar al ayuntamiento y a su principal ciudad Cancún.

Durante su visita a las instalaciones de LA VERDAD, la alcaldesa hizo una evaluación de lo que ha sido llevar las riendas del destino número uno en la Península de Yucatán y dio respuesta a cuestiones como el trabajo, la seguridad y la educación.

¿Cómo han sido estos primeros 100 días de gobierno?

“Trabajo 24 por 7. Trabando todos los días. Todo el tiempo. Y la verdad es que haciendo un reconocimiento a un gran equipo de trabajo que cuando veían los planes se asustaban un poco porque decían ¿y vamos a terminar? Y por supuesto que sí a 100 días de trabajo tenemos un mundo de parques y calles sin basura que no ha sido fácil".

"Hoy quiero pues reconocer también la labor de la concesionaria porque nos acercamos a ellos y les dijimos ‘necesitamos más camiones de basura, por lo menos 10’. Y el día de ayer pudimos dar el banderazo por lo menos de 15 camiones más y esto nos ayuda para la recoja de residuos sólidos”.

¿Qué hace falta en materia de seguridad?

“Para hablar del tema de seguridad se tiene que trabajar de manera conjunta por eso he hablado siempre en torno al mando operativo único, tomarnos de la mano de la federación. Pueden estar seguros que el gobierno federal, que preside el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos va a ayudar y va a estar muy al pendiente de lo que sucede y de coadyuvar para que las cosas sucedan en positivo en este municipio".

"Lo que nos pedían los mandos operativos, lo que nos pedían los elementos, eran patrullas (…) Les preguntamos ¿qué patrullas necesitan? Y ellos nos dijeron a ver las pick up en tal lugar, tales patrullas coche en tal lugar, tales motos en tal lugar, porque ellos son los que salen a la calle, ellos son los que persiguen al delincuente, ellos son los que hacen los rondines".

"Y si tú me preguntas; nunca es suficiente, siempre necesitaríamos más, pero tenemos que empezar con esto, cubrimos los sectores, se ha sectorizado la ciudad en base a las necesidades de cada sector, en base al mapa geodelictivo así lo teníamos que hacer y no nada más son las patrullas, son cascos, uniformes, llegan armamento nuevo de acuerdo a las necesidades que han pedido los mismos policías”.

¿Qué significa trabajar de manera coordinada?

“Yo no veo otra forma de trabajar si no es en equipo; o sea los esfuerzos aislados son complicados sobre todo ante un flagelo que hoy vivimos y que no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos un flagelo en materia de seguridad sí, ¿cómo lo resolvemos? Echar toda la carne al asador y trabajar de manera conjunta en base a una estrategia.

Entonces yo creo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador –y soy siempre respetuosa de las decisiones- es el presidente de la República y estamos trabajando en conjunto con ellos, con todo el respaldo del gobierno federal y trabajando de manera conjunta, entonces insisto no veo de otra manera de poder atacar un flagelo”.

¿Qué hace falta en materia de educación?

Estas son las primeras becas que entregamos en esta administración pero viene más inversión en becas, viene inversión importante. No deberíamos de permitir que un niño en cualquier nivel que se encuentre o un adolescente deje de estudiar por falta de recursos. Hay niños que no van a la escuela porque no tienen zapatos. Hay adolescentes que dejan de estudiar la preparatoria porque no tienen para los pasajes.

Hay estudiantes que no tienen para la escuela porque no tienen para el uniforme entonces eso es lo que no podemos permitir. Entonces vamos a estar apoyando, ya tenemos el presupuesto en nuestro cabildo ya lo aprobaron, en el presupuesto de ingresos, un apoyo importante para el tema de becas que no se queden los chavos sin la posibilidad de seguir estudiando más los apoyos federales, ustedes saben que vienen becas para los grupos más vulnerables, para madres solteras, para estudiantes de preparatoria, para niños que estén estudiando”.

¿Qué sentimientos te despierta ver estos casos difíciles?

Sientes que el corazón se te parte. No es algo que veamos de hoy. Yo he caminado las calles y he escuchado a la gente durante muchísimos años. Yo no concibo, lo dije en campaña y lo digo hoy en el gobierno no podemos permitir y debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para que todos los niños tengan un lugar en un aula escolar porque es un derecho que tenemos como mexicanos”.

Finalmente, para estos próximos cien días de gobierno, la presidente municipal de Benito Juárez dio a conocer que estas acciones ya están encaminadas, los trabajos y la dinámica no ceden, por lo que esto es apenas el inicio de un proceso de transformación que ya inició.

Pozos de absorción; demanda ciudadana

Durante su visita a las instalaciones de LA VERDAD, la presidente municipal Mara Lezama, hizo énfasis en responder a los benitojuarenses por una añeja demanda: pozos de absorción para disminuir las inundaciones cada que llueve.

Viene de la mano con el tema de la basura, dijo. Explicó que hacer pozos requiere una nueva estrategia, como dar a estas estructuras por lo menos 10 pulgadas de diámetro que permitan el desfogue del agua; 35 metros de profundidad, y poder atrapar la basura que colapsa los sistemas.

¿Qué tenemos que hacer?

Respondió Mara Lezama: “Migrar en la manera posible y de manera paulatina a una ciudad libre de plásticos. Sería maravilloso porque en unos años va a haber más plásticos que peces en el mar y lo que tenemos que hacer también es limpiar el frente de nuestras casas”.

Durante la entrevista lanzó un llamado a reconectarse con la naturaleza, a no tirar basura en las calles, “las inundaciones han sido un tema de mucho tiempo, pero la solución es hacer pozos de absorción y estarlos desazolvando constantemente y yo les pediría que nos tomemos de la mano porque los buenos somos más y no tiremos basura en la calle y con esto evitar las inundaciones que tanto nos afectan”, concluyó.