Cumbre Mundial de Comunicación expondrá los retos ante las Redes Sociales

Con la aparición de las redes sociales, el manejo de la comunicación política y social se ha transformado, y es necesario evolucionar a la par, para entender y atender los nuevos desafíos de la comunicación, afirmó Filiberto Martínez, experto en comunicación política.

De cara a la Cumbre Mundial de Comunicación, a realizarse del 21 al 23 de septiembre en Monterrey, Nuevo León, el especialista y consultor, además de coordinador de campañas políticas, afirma que es necesario que los políticos sepan cómo usar estos nuevos medios.

“Hoy la comunicación se da de manera instantánea, y esto ha generad la necesidad de darle la vuelta a la forma tradicional en como debía comunicarse en diversos canales”, expresó el especialista.

Los gobernantes y sus equipos, afirma Filiberto Martínez, deben estar listos para el manejo de crisis por la vertiginosa información de las redes sociales

Destacó que los funcionarios u operadores con responsabilidad de gobierno, deben estar preparados para realizar un adecuado manejo de crisis que se vaya presentando.

“La comunicación ha cambiado, los medios tradicionales no han podido, no han sabido o no han querido adaptarse a estos nuevos tiempos”, recalcó, tras señalar que los medios tradicionales cada vez pierden más influencia, y cada vez es más raro que salgan a buscar información.

“Las redes sociales se han convertido en el vehículo preferido de todo ciudadano para recibir información al instante, con las ventajas y los riesgos que esto conlleva.

“Todo ciudadano hoy, con un dispositivo celular y acceso a redes sociales, es capaz de posicionar cualquier tema en la opinión pública, y de esta manera desestabilizar lo que tenga que hacer”, advirtió.

Por ello, reiteró el llamado a la Cumbre Mundial de Comunicación Política, donde se analizará la evolución de la comunicación y la manera de enfrentar estos nuevos desafíos.

“Si te gusta la comunicación política, y quieres profundizar en este y otros temas, recuerda que el próximo 21, 22 y 23 de septiembre vamos a llevar a cabo la 16ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León”, reiteró.

