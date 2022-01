Culpan a escolta de ataque en la Sm 100 de Cancún; fue una riña

Un hecho que generó muchas dudas durante la noche del sábado 22 de enero en la ciudad de Cancún, hoy se sabe un poco más de información y esto luego de que se filtró datos del presunto ataque con arma blanca contra dos sujetos en la Supermanzana 100, donde dos hombres resultaron lesionados. Denuncian que el culpable es escolta de un funcionario público.

Datos preliminares indican que una patrulla de la Policía Quintana Roo fue quien se percató de un grupo de personas que estaban alterando el orden público, cerca de la avenida Chac Mool, donde dos sujetos estaban escapando de la multitud, los oficiales al ver esto se acercaron y se entrevistaron con José L. M. M., quien se identificó como escolta adscrito al Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Las investigaciones continúan

En ese momento José pidió el apoyo de la patrulla para resguardarlo y asegurar a los dos sujetos que estaban huyendo, mismos que ya estaban lesionados porque el escolta los apuñaló en repetidas ocasiones, además, se dijo que una de las víctimas presentó un impacto de arma de fuego, esto debido a que los policías, aparentemente dispararon.

Más tarde acudieron ambulancias particulares, quienes trasladaron a los agraviados al hospital general de Cancún, Jesús Kimate Rodríguez, quienes hasta el momento se desconoce sus estados de salud, aunque fueron identificados como Jose Balam y Alejandro Chávez, mismos que estaban bebiendo alcohol con el escolta.

Relataron que durante la reunión de amigos José L. M. se alteró y comenzó a agredir a todos los asistentes, incluyendo a su acompañante, con quien fue a la reunión, pero no fue necesario su traslado, de ese acompañante no se sabe nada, así como del escolta, se dice escaparon, pero esto no ha sido confirmado.

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de las autoridades correspondientes, sin embargo, ante los medios de comunicación no ha querido revelar más datos y verificar cuál fue el verdadero motivo de esta riña, así como confirmar si en realidad la culpa fue del escolta o de los amigos.

