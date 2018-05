¡Cuidado con las clínicas de belleza ‘patito’! Con la salud no se juega

Para el sector médico e iniciativa privada es infructuosa la estrategia de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya sea para prevenir o combatir la presencia de clínicas de cirugía y de procedimientos estéticos e inclusive los servicios médicos ilegales o en su caso consultorios en farmacias, todos ellos al margen de la regulación sanitaria.

De acuerdo con Joaquín Lozano Guasch, personal de la Clínica de Ojos Cancún, el gran problema que hay de giros negros, es entenderlos como situaciones que están fuera de la legalidad; es que los trámites en Quintana Roo son muchas veces tortuosos y caros, y en la mayoría de los casos con ‘candados’, ya que condiciona un trámite a un permiso o viceversa, más allá de dar cumplimiento al marco normativo, como lo estipulan los artículos 198, 315, 369, 370 y 371 de la Ley General de Salud.

Una medida equivocada para acceder tanto a una licencia de funcionamiento como una sanitaria, dado que la problemática es originada, principalmente, por lo ‘tortuoso’ de los trámites en Quintana Roo y es que todo aquel establecimiento o especialista que brinde u ofrezca sus servicios en materia de salud, sin excepción alguna deben contar con la autorización de la Cofepris, para evitar que se ponga en riesgo la salud de los quintanarroenses.

“Las autoridades se equivocan, porque al final del día van a poner el centro quirúrgico o donde traten, pero no van a saber que existe y se pueden mover, estar operando en un departamento o en un lugar donde no tengan las licencias y cuando llegan se van, esto lo que hace es una falta de control, genera giros negros”, expresó Lozano Guasch.

Sin embargo, los consultorios médicos, en farmacias que operan al margen de la ley, son más fáciles de ubicar, sancionar y clausurar, pero las clínicas estéticas piratas son el talón de Aquiles para la Cofepris, ya que no sólo le va bien a la gente que las administra sino que también evaden responsabilidades civiles, legales y penales.

“La cirugía estética, es uno de los mayores problemas, vienen los cirujanos estéticos que no son cirujanos plásticos, que es mucha diferencia a operar cosas que son de cirugía plástica sin las capacidades, operan en lugares que no se tienen lo necesario y hasta se les complica, pero en ese momento cierran el centro que no tiene nada y el médico se va, no lo vuelven a ver y se quedan los problemas”, indicó Lozano Guasch.