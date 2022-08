¡Cuidado! Números de extorsión en Cancún, dicen “tenemos a tu familiar”

Con gritos, insultos y palabras amenazantes, hombres intentaron sacar dinero fácil a través de llamadas de extorsión hechas desde números telefónicos provenientes del estado de Quintana Roo a dos víctimas en Cancún. Las personas no cayeron, lograron identificar la falsedad.

Fue la mañana y tarde de este viernes 12 de agosto, cuando dos ciudadanos denunciaron a este medio de comunicación que habían recibido llamadas en el que aseguraban tenían a su familiares secuestrados y para liberarlos debían depositar una cierta cantidad de dinero.

“En un principio escuché una voz como de chilango, combinado con tabasqueño e incluso veracruzano, primero me dijo quién era y que trabajaba para un cartel, me dijo que tenía a uno de mis familiares, en ese momento, obvio me asusté, pero le pregunté, de quién se trata y cuando me dijo que mi hija, enseguida colgué, yo no tengo hijas”, relató

Investigan números de extorsión en Cancún

Hombres intentaron sacar dinero fácil

Añadió que después de terminar la llamada, el hombre le insistió una vez más, piensa que siguió intentando, pero ya no supo, porque bloqueó el número. Recalcó que también procedió a denunciar los hechos al número de emergencias 9-1-1.

La segunda persona comentó que la llamada con el presunto delincuente tardó, le siguió la corriente, le dijeron que tenían a un familiar, en esta ocasión el presunto amenazó de muerte a la víctima sino deposita el dinero, fue rápida la reacción del afectado y no se dejó envolver. Colgó y procedió a denunciar.

Ante este tipo de situaciones la Unidad de la Policía Cibernética de Quintana Roo proporcionó las siguientes recomendaciones, guarda la calma; no contestes a números desconocidos; no proporciones información personal o de algún familiar; en caso de que amenacen a un familiar con hacerle daño, localízalo y asegurate de que se encuentre bien, cuelga y denuncia al 089.

Los números de extorsión

La Unidad de la Policía Cibernética de Quintana Roo pide denunciar este delito

998 371 6001

998 293 4993

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram