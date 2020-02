¡Cuidado!, Exhiben a ladrón de casa habitación en Cancún; se sube a los techos

Un joven de aproximadamente 25 años de edad, fue sorprendido por un usuario de Facebook, luego de que este intentó ingresar a su casa para robar, pero al ver que había alguien bajó e hizo pasarse por una persona enferma, esto según relata la víctima, además ha sido visto en varias ocasiones intentando entrar a las casas por los techos.

De acuerdo a la publicación, el hecho ocurrió el pasado 8 de febrero del presente año, cuando en redes hicieron pública unas imágenes, en donde se muestra a un hombre robusto de tez morena y de aproximadamente 1.70 metros, arriba de una casa, vestía short, gorra y una camisa roja.

La víctima relató que busca el momento exacto, cuando los dueños de las casas no están, se sube a los techos y rompe las ventanas e incluso las puertas, para ingresar, en esta ocasión ocurrió en la Región 247, pero este sujeto se ha visto en el fraccionamiento Santa Fe e incluso en residenciales de lujo.

Hay que destacar que esta información aún no ha sido confirmada de manera oficial, ya que no existe una denuncia formal de este sujeto ante las autoridades correspondientes, por lo que en estos momentos se puede tomar esta información como un rumor, aunque no hay que descartar que existen ladrones que operan de esta manera.

Si sales de casa recuerda

Si vas a salir, no lo comentes con desconocidos o personas de poca confianza. No menciones la cantidad de dinero con la que cuentas para realizar el viaje. Coloca una cerradura de alta seguridad en la entrada principal. Habla con tus vecinos de mayor confianza y póngase de acuerdo para protegerse unos a otros en casos de emergencia o ausencia temporal. Es importante que intercambien números de teléfonos a fin de recibir información durante el viaje. Instala una pequeña abertura en la puerta principal y una luz externa a la puerta peatonal, para ver quién llama a la puerta. Si antes de salir observas a una persona sospechosa, repórtala al número de Emergencias 066. Evita dejar las llaves de tu casa afuera o debajo del tapete. Realiza una lista de los objetos y aparatos más costosos. Conserva las facturas y documentos que acrediten la propiedad de tus bienes. Cambia la combinación de las cerraduras si ocupas por primera vez una casa departamento. Las puertas de la cochera deben estar aseguradas y en buenas condiciones. Instala en una alarma contra robo.

