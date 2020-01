Cuesta de enero pega a restaurantes de la Quinta Avenida| Gerardo Valadez, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya.

El empresario Gerardo Valadez, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, reconoció que aunque existe afluencia de turistas hacia la Quinta Avenida esta aún no presenta el volumen de otros años, esto debido a la existencia de una cuesta de enero “pequeña” para los restauranteros, dijo en entrevista.

“Es una temporada que todavía no podemos medirla con algún número especialm digo los hoteleros hablan de un 90% de ocupación, nosotros tenemos una pequeña cuesta en enero, como todos, hemos tenido un buen inicio de año en general a lo mejor a fin de mes ya podremos hablar de un balance más general”, dijo en entrevista.

Al cuestionarle si existe la posibilidad de que aumente el número de visitantes y crezca la derrama económica como resultado de los trabajos de promoción efectuados durante el año 2019, el también empresario descartó que si llegaran más visitantes sea por el efecto de un solo año, y aclaró que más bien se trata de una constante promoción que en su momento abanderó el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

“El trabajo de todas las promociones turísticas en el año, es un trabajo que siempre repercute, no es porque fueron el año pasado, porque es un trabajo continuo que se lleva haciendo a través de hace muchos años, este año ya intervino por ejemplo el CPTQ, pero no se ha dejado de participar en ferias lo cual es algo muy importante, hay que mencionarlo porque no es que vayas a una feria, sino que es la consecuencia de muchos años de participación”, comentó.

Respecto al tema del sargazo, el empresario llamó a que las acciones que tomen las autoridades de los tres niveles de gobierno y las diferentes cámaras sean siempre preventivas para evitar que se repita la crisis que se registró en el año 2019.