Cuatro mil lotes serán comercializados para personas de escasos recursos en Cancún.

Carlos González Pacheco, subsecretario de Proyectos de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) afirmó en entrevista que el gobierno se encuentra en pláticas con Grupo SADASI para comercializar cuatro mil lotes para personas de escasos recursos en el municipio de Benito Juárez, así mismo que hasta el momento han llamado a 14 desarrolladoras para que presenten la documentación que los acredita para la venta de predios con certeza jurídica.

“Sabemos que ahorita no tenemos en la demanda tanta gente, porque muchos están buscando la irregularidad, en el momento en que la gente vea todo lo que se está haciendo en medios, pues quizás la gente ya prefiera no comprar estos que saben que son terrenos irregulares que no les dan una certeza jurídica y tal vez ya tengamos más gente que vaya a visitarnos a las oficinas”, dijo en entrevista.

Explicó que hasta el momento en Cancún van alrededor de dos mil solicitudes para obtener un predio y que en el caso de SADASI estos tendrían un valor de aproximadamente 220 mil pesos por lote, aunque está en planes aplicar un subsidio de hasta 30 mil pesos por predio que en su mayoría mide seis metros de frente por 18 de largo.

Desarrolladoras al banquillo

En otro orden de ideas Carlos González Pacheco, subsecretario de Proyectos de Vivienda de la SEDETUS comentó que por lo menos 14 desarrolladoras en Cancún están siendo inspeccionadas por autoridades y ya han sido citadas para que entreguen la documentación que los acredita a vender predios con certeza jurídica.

En entrevista durante un evento en Playa del Carmen el subsecretario de Proyectos de Vivienda alertó que la razón de citar a los representantes de las desarrolladoras es evitar que se sigan vendiendo predios sin que los compradores cuenten con certeza jurídica sobre la tierra. “Ellos dicen que los protegen las leyes del ejido, pero ya no son ejido”, advirtió.

“En la ley agraria en el primero y segundo artículo, dicen que los ejidos y las tierras nacionales ya se tienen que sujetar a las leyes del estado. Como ustedes ya saben ya está la Ley de Desarrollo Urbano, donde ya penalizan a los fraccionadores que no tienen los debidos permisos, la debida subdivisión y lo que quieren es que exista ya un orden”, comentó Carlos González Pacheco.

El caso de Playa

Respecto al caso de Solidaridad señaló que hay muchas invasiones, incluso hay propietarios con temor constante que sus tierras sean invadidas. “Lo que la SEDETUS hace es levantar padrones de todos estos lugares, de todo el estado, en base a esa demanda nosotros vemos qué necesidades de predios tenemos y en ese sentido el secretario Carlos Ríos ha tenido varias pláticas con desarrolladores para ver si se puede hacer una sinergia con ellos”, comentó.

Finalmente reflexionó sobre la importancia de que todo predio vendido tenga certeza jurídica sobre la tierra o de lo contrario se continuarán formando ciudades perdidas que no benefician a la economía de cada uno de los municipios.