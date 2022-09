Cuarto Informe de Gobierno de AMLO: Se consolida el turismo, tras la pandemia

México se consolidó como el destino predilecto del turismo extranjero, una vez pasado el fuerte embate de la pandemia por Covid-19. Gran parte de este éxito se lo debe a Quintana Roo, cuyos destinos están superando las cifras de 2019.



“Al gobierno federal le tocó la pandemia, así que a todos nos tocó bailar con la más fea, cada quien desde su sector o trinchera, en este caso el gobierno federal tuvo un reto muy importante, diferente e inusual en el que tuvo que tomar decisiones difíciles”, opinó el empresario turístico Iván Ferrat.



Actualmente, México es el segundo país más visitado del mundo y al mismo tiempo es el Aeropuerto Internacional de Cancún el que más turismo extranjero ha recibido, pues jamás se cerraron las fronteras.

Cuarto Informe de Gobierno de AMLO



México es el segundo país más visitado del mundo

“Señalar que fue un acierto que las fronteras en México no cerraran como lo hicieron en otros países es delicado. Es difícil cuantificar ese tema en ese aspecto, porque una persona te puede decir que no fue un acierto porque murieron personas, pero por otro lado la economía se reactivó, ya hay empleo, entonces es muy trivial y difícil poder asegurarlo”, comentó Ferrat.



Para Pedro Moncada Jiménez, profesor investigador del Departamento de Turismo Sustentable, Gastronomía y Hotelería de la Universidad del Caribe, el hecho de que Quintana Roo haya mantenido números elevados de visitantes fue una arriesgada política del gobierno de López Obrador al mantener abiertas las entradas.

“Lo que ayudó a que no nos fuera peor, como en muchos destinos europeos, fue la política pública federal y estatal de evitar los cierres lo más posible y no limitar la circulación de personas”, opinó.

Lo que sucedió en realidad, dijo, fue un efecto llamado “la distancia económica”, que se veía venir tras el cierre de destinos europeos, pues los estadounidenses fueron al lugar que permaneció abierto y geográficamente más cerca: México.



“En el caso del Turismo internacional, los grandes flujos son interregionales, entre países vecinos. Allí nace una ley del turismo llamada la distancia económica, que es el costo en tiempo y dinero entre el origen y el destino. A menor distancia económica, más viajes”, explicó Moncada.



México destino predilecto del turismo extranjero

Según expertos fue un acierto que las fronteras en México no cerraran

Para el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Eduardo Martínez González, en los cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo aciertos, así como malas decisiones y una de ellas se centra en la necesidad de promocionar los destinos de México por el mundo.



“Hay muchos puntos controversiales, pero tenemos varias cosas a rescatar, varias cosas positivas, y obviamente habrá puntos en contra. Me gustaría mucha mayor promoción turística, siento que eso le ha faltado al país, y hay que crear organismos nuevos para promover a México en el mundo, nuestro país en grande y maravilloso, que a veces se defiende por sí solo, pero nos falta un poquito de esfuerzo en esa área”, dijo.



Resaltó que en una zona turística como Cancún es necesaria una buena infraestructura por lo que señaló que son aciertos las obras que se realizan en este momento para la ciudad.

