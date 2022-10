¿Cuánto cuesta morirse en Cancún?

Es duro soportar el pensamiento de la muerte. La incertidumbre por saber qué ocurre tras morir es una constante en la humanidad, siendo origen de diferentes creencias. Lo cierto es que muchos evitan hablar del tema y pocas personas se preguntan cómo será su muerte.

Sin embargo, esta conversación puede ahorrar deudas en el futuro, según expertos de agencias funerarias, pues la muerte es algo que puede ocurrir en cualquier momento y un seguro funerario es crucial para quienes tienen dependientes económicos.

En México, cuatro de cada diez personas cuentan con un seguro de gastos funerarios y la gran mayoría no sabe la diferencia entre planes funerarios y seguros funerarios.

Los seguros funerarios hacen entrega de una cantidad asegurada o reembolsa a los beneficiarios para cubrir los gastos del fallecido; primero, se cubren los gastos y después se reembolsa el dinero. Mientras que el plan funerario otorga todos los servicios y se puede pagar con anticipación.

Morir aquí

¿Cuánto cuesta morirse en Cancún?

En Cancún, los costos de un funeral pueden ir desde los 29 mil pesos hasta los 61 mil 500 en un paquete básico, de acuerdo con cifras de la funeraria municipal y una agencia funeraria privada.

Mauricio Domínguez, trabajador en la funeraria municipal perteneciente a la Operadora y Administradora de Bienes Municipales (Opabiem), explicó que el paquete de sepultura y velación con un ataúd, sin bóveda, cuesta 8 mil pesos, mientras que la velación y cremación con urna cuesta 11 mil 535 pesos.

Indicó que el paquete básico de servicio funerario incluye ataúd de ventana y en caso de solicitar o requerir otro modelo de ataúd se deberá cubrir el costo de la diferencia. Si se requiere factura con datos fiscales se deberá entregar impresa la constancia de cédula de identificación fiscal. El costo de las actas de defunción no está incluido.

La cotización puede variar según la complexión y estatura del finado. Si es más alto que 1.75 metros y más pesado que 75 kilos, el costo puede elevarse porque el ataúd debe fabricarse en un tamaño más grande que el estándar.

Otros servicios

¿Cuánto cuesta morirse en Cancún?

A esto se le agregan los costos de flores, veladoras, servicio de cafetería y otras utilidades que familiares del difunto busquen para el funeral.

En el panteón hay que hacer otro gasto. Una bóveda de piso puede costar hasta 15,000 pesos, más 2 mil 90 del refrendo, 330 del permiso de construcción y $3 mil 500 por apertura de bóveda.

El costo también se eleva si la persona murió durante un evento de violencia, pues se debe pagar por la entrega del cuerpo ante el Ministerio Público.

En una funeraria privada

¿Cuánto cuesta morirse en Cancún?

Georgina Cortés, asesora en la agencia funeraria Jardines de Paz, explicó que el paquete básico de velación con ataúd metálico cuesta 26 mil 500 pesos, que incluye recepción y traslado del cuerpo a la funeraria, asesoría y gestión legal, arreglo estético del cuerpo (no embalsamado), derecho de uso de la sala de velación, traslado del cuerpo en carroza al parque funeral y servicio de cafetería básico.

A lo anterior se agregan 35 mil pesos por una fosa dúplex, que corresponde a una bóveda de concreto para dos cuerpos de 2.30 metros de largo, un metro de ancho y 1.70 metros de alto; derecho de uso de perpetuidad, apertura y cierre de la fosa, lápida decorativa con inscripción y portaflores, servicios complementarios con toldo y sillas, descensor automático y vigilancia 24 horas todo el año.

El paquete de velación con cremación y urna de madera básica cuesta 30 mil pesos, que incluye recepción y traslado del cuerpo a la funeraria, asesoría y gestión legal, arreglo estético del cuerpo (no embalsamado), derecho de uso de la sala de velación, préstamo de ataúd de madera o metálico, traslado del cuerpo en carroza, cremación en horno ecológico propiedad de la empresa y servicio de cafetería básico. En esos casos existen las opciones de pago de 6, 12, 18 y 24 meses.

¿Cremado o enterrado?

¿Cuánto cuesta morirse en Cancún?

Independientemente de la posición social y económica, el hecho de que vamos a morir es algo que todos compartimos. Cuestionados sobre si cuentan con un plan o seguro de gastos funerarios y si prefieren cremación o inhumación, los benitojuarenses opinan:

“No tengo un seguro ni plan funerario. La verdad es algo que no he pensado, pero me gustaría ser cremado, siento que sería algo más práctico para mi familia. Creo que el cuerpo es un estuche y al final el alma se va, entonces por eso la cremación es lo que me gustaría”, Hugo.

“Por el momento no tengo seguro, pero sí he pensado que si algo sirve de mi cuerpo me gustaría que se donara a alguien, es algo bonito que regalas antes de irte. Ya después prefiero ser cremada que enterrada, porque me da cosa que me coman los gusanos, aunque ya no lo voy a sentir, pero me da miedo y asco”, Ana.

“Tengo un plan funerario que estoy pagando junto con mi esposo para que no se preocupe mi hija. Aunque es un tema tabú, es importante avisar a la familia la última voluntad de uno, por eso ya saben que yo quiero ser cremada y no enterrada porque no me imagino podrirme hasta los huesos y que me coman los gusanos”, Karina.

“Cuento con un plan familiar de funeral, entonces ya está contemplado que cuando me muera me incineren, pero al final me gustaría que entierren mis cenizas en una urna biodegradable y sirva como composta en la tierra o donde crezca un árbol”, Santiago.

¿Cuánto cuesta morirse en Cancún?

“Cuento con un plan para mi funeral y ya hasta sé las flores que quiero y todo. La cremación es lo que yo he pensado porque me da asco eso de los gusanos”, Martha.

“No me gusta hablar de eso, pero quisiera ser cremada, creo que es menos bronca que la tumba y la carroza, pero no tengo ni seguro de vida ni nada por el estilo. Al final dicen que polvo eres y en polvo te convertirás”, Yoselin.

“No he pensado en el tema por miedo a lo que vendrá después, por lo mismo no tengo un plan para mi funeral, aunque prefiero que sea algo tradicional, como una tumba, porque no me gusta la idea de que me hagan como chicharrón”, Eduardo.

“Yo quiero que me entierren por cuestiones de fe y mis creencias, pero es algo de lo que no he hablado con mis hijos porque están chiquitos, pero ya todo está arreglado. Tengo un seguro que pagué en donde trabajo, entonces estoy tranquila en ese aspecto”. Rosa.

“Todos vamos a terminar en el panteón, entonces he pensado que voy a tener una tumba y ahí van a estar mis restos. Así ha sido en mi familia desde siempre y pienso seguir la tradición, porque ya también tengo mi seguro pagado para cuando eso pase. Mientras, a seguir viviendo”, Alberto.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.