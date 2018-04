Cruceros llegarán a Cozumel y Mahahual con poco más de seis millones de turistas.

Cozumel y Mahahual se encuentran listos para recibir cruceros con poco más de seis millones de turistas en lo que resta del 2018. Con esto Quintana Roo se mantiene como líder turístico de México y Latinoamérica gracias a los destinos turísticos y oferta de servicios de alta calidad.

Por las cifras se estima que a Cozumel arriben poco más de cinco millones de pasajeros y para Mahahual más de un millón de visitantes, todo esto a bordo de cerca de mil 666 cruceros. Así lo manifestó el Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, luego de finalizar la reunión de trabajo con presidentes de las navieras de Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA).

Con esta tendencia, en 2018 Cozumel también obtendría el título de la terminal marítima con mayor movimiento del mundo, añadió el Gobernador de Quintana Roo.

Cozumel y Mahahual listos para recibir a más de seis millones de turistas.

Luego de compartir opiniones y dar a conocer proyectos a futuro enfocados en el mejoramiento del destino y la satisfacción del turista, Carlos Joaquín indicó que los planes de expansión están directamente relacionados con la generación nuevos productos turísticos de Quintana Roo.

"En la medida de ese crecimiento y mejora, podremos tener un mayor número de pasajeros”, expresó el gobernador de Quintana Roo.

Cozumel y Mahahual listos para recibir más de seis millones de cruceristas en 2018

En esta reunión estuvieron presentes Michele Paige, presidente de la FCCA; Adam Ceserano, vicepresidente de la FCCA; Frank del Río, presidente & CEO de la Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.; Rick Sasso, chairman de la MSC Cruises (USA) Inc.; Albino Di Lorenzo, vicepresidente cruise operation de la MSC Cruises (USA) Inc., y Adam Goldstein, presidente & CEO, de la Royal Caribbean Cruises Ltd.

En la medida de ese crecimiento y mejora, podremos tener un mayor número de pasajeros: Carlos Joaquín.

En dicha reunión el Gobernador Carlos Joaquín reafirmo que Cozumel es el primer destino de cruceros del mundo y de acuerdo al calendario de la Administración Portuaria de Quintana Roo (AIPQROO) este mes estarán arribando a Cozumel y a Mahahual, 127 cruceros con 369 mil 742 pasajeros y 146 mil 668 tripulantes; para dar un total de 516 mil 410 personas que estarán conociendo y disfrutando de los productos que ofrece el Caribe Mexicano.

El gobernador de Quintana Roo estuvo acompañado por la secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo (SEDETUR) Marisol Vanegas Pérez, y la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO) Alicia Ricalde Magaña.