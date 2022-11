Cruce de la muerte en la avenida Tulum de Cancún

La imprudencia de los conductores y la falta de una verdadera cultura vial han convertido los pasos peatonales en zonas mortales.

Es la avenida Tulum, en el paso peatonal ubicado entre el Chedraui de la Cobá y la plaza El Pueblito. Son las nueve de la mañana y una mujer de unos 50 años camina con la confianza de que los vehículos se van a detener. Es una zona marcada como preferente para quienes cruzan a pie.

Pero el chofer de un autobús de transporte de personal no hace el alto reglamentario y la mujer es arrollada. La aplastan las llantas y la arrastran tres metros. Muere instantáneamente y su cuerpo queda en un charco de sangre. La escena es de terror.

Los testigos, que llaman al 911, narran que la mujer caminaba con confianza por el cruce peatonal hacia la plaza El Pueblito, cuando el autobús blanco la golpeó en seco. Todo pasa en segundos: la muerte, los gritos de auxilio, el congestionamiento vial, la llegada de los socorristas de la Cruz Roja que le colocan encima una tela azul, a la espera de los forenses que recogerán el cuerpo.

La huida

El autobús de la empresa Yellow Bus sigue su marcha y se detiene hasta la avenida Chichen Itzá, 1.4 kilómetros más adelante. Ahí se baja el conductor y huye, pero las cámaras del C5 ya lo tienen ubicado y no le pierden la pista. El director de Tránsito, Ezequiel Segovia, informa más tarde de su detención en El Crucero, un par de cuadras adelante.

“Huyen por desconocimiento del reglamento de tránsito y las leyes”, dice el jefe policiaco.

Desde el año pasado, las autoridades policiacas de Cancún y las empresas de transporte público y de personal mantienen una campaña de concientización enfocada en los choferes para que no huyan en caso de un accidente.

“Les dieron la indicación de que no huyan, pero por miedo y falta de información lo hacen”, agrega Segovia.

Ante la justicia

El chofer, identificado como Nicolás, de 62 años, ya está detenido y ahora debe enfrentar a la justicia. Es la Fiscalía General del Estado la instancia que lleva la investigación por posible homicidio culposo, con el agravante de haber abandonado a la víctima.

Multas económicas y hasta diez años de prisión es lo que podría esperar de sentencia.

EVIDENCIAS EN VIDEO

La ausencia de cultura vial, tanto de conductores de vehículos como de peatones, ha quedado evidenciada en un minuto de video.

Con el dron de La Verdad Noticias, colocado encima del lugar donde minutos antes murió la señora, se puede ver que tres vehículos particulares y cinco unidades del transporte público aceleran la marcha, cuando el reglamento dice que deben detenerse porque los peatones tienen preferencia de paso.

En el artículo 11 del Reglamento de Tránsito Municipal se establece que los peatones tienen la obligación de utilizar los puentes, pasos peatonales, pasos a desnivel o rampas especiales para cruzar la vía pública, así como tomar las precauciones necesarias en caso de no existir semáforo y obedecer las señales de tránsito.

Así, la obligación debe ser compartida: los conductores detienen la marcha y los peatones verifican que el cruce es seguro.

Población

“Me siento segura, pero con miedo. Creo que la responsabilidad es de todos, no sólo de los automovilistas, sino también de los peatones. Nosotros tenemos preferencia, pero hay que ser precavidos”.

Virginia, 40 años

“Cuando vine a Cancún, no sabía cómo utilizar estos topes. Si me preguntas si me siento seguro, yo diría que sí, pero con miedo, tengo que tener precaución al pasar”.

Fernando, 51 años

“No me siento segura. De repente los coches arrancan y no respetan nuestra preferencia. No estamos seguros, tenemos que esperar a que haya mucha gente para pasar”.

Laura, 27 años