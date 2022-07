Critican intención de diputados de autoaprobarse un bono legislativo

Tras indicar que sería incorrecto que los diputados de la XVI Legislatura se autoricen ellos mismos, un bono por haber concluido con su labor legislativa, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Raúl Cáceres Urban, consideró que sería incorrecto debido al mal desempeño de los diputados.

Pese a su oposición, no descartó que finalmente las y los diputados locales que están por concluir su periodo legislativo vayan a tener el descaro de aprobarse este bono; “seguramente lo van a hacer, ojalá y no porque al menos esta Legislatura no tenido un buen desempeño en su labor”.