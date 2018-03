Crisis reduce matrícula de alumnos de colegios

CARLOS MATUS / Diario La Verdad CANCÚN, Q.Roo.- La crisis económica y el crecimiento de escuelas privadas en Cancún, han generado que al menos el 10% de los planteles estén a punto del colapso, debido a colegiaturas vencidas por más de millón y medio de pesos, aumento de costos de operación y una reducción sustancial de alumnos, debido al encarecimiento de este sector.

El 10% de los planteles estén a punto del colapso

Colegiaturas vencidas por más de millón y medio de pesos

RECORTES Y ADECUACIONES

Te puede interesar

A esto se suma que el aumento promedio de colegiatura para el próximo ciclo escolar es de entre el ocho y el 10 por ciento, señaló Armando José Castillo Rendón, presidente de la Federación de Escuelas Privadas en Quintana Roo ( Fepac ).En los últimos cuatro años se ha tenido un aumento acumulado de entre el 14 y 16 por ciento en las colegiaturas e inscripciones, lo que ha significado un golpe duro para al menos 23 mil familias, quienes entre el 2015 y 2016 retiraron a sus hijos de planteles privados. El sector más afectado por esta reducción de planteles se encuentra el nivel medio superior, pues incluso los espacios para este nivel en el sector público son limitados. Hasta hace un par de semanas la Secretaría de Educación y Cultura ( SEyC ) dio a conocer que en Benito Juárez más de tres mil 500 egresados de secundaria no encontrarían un espacio en el sector público y su alternativa era el privado. Con el anunció del cierre de al menos 10 planteles privados y el aumento generalizado en las colegiaturas, el panorama se recrudecerá para estos alumnos que no encontrarán espacio en las aulas. Hasta el cierre de este ciclo escolar se contaban con 60 mil alumnos en la zona norte de Quintana Roo y se espera una reducción de hasta el 15% en la matrícula escolar para el ciclo 2017-2018. En la entidad existen 486 escuelas privadas, de nivel básico a superior, con cuatro mil 936 trabajadores de acuerdo al Sistema de Información de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), una cifra que se ha mantenido, a pesar del aumento de la población, es decir, que con cada ciclo escolar, planteles abren y cierran. A esto se suma la proliferación de escuelas que no cuentan con el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE).Ex trabajadoras de planteles de educación básica privada señalaron que en al menos cuatro instituciones se ha presentado recorte de personal, debido a crisis económica en el sector. Mariana ‘N’, ex trabajadora de uno de los colegios privados de mayor plusvalía, dio a conocer que fue cesada de sus labores por recorte de personal, a pesar de tener más de cinco años en la institución. El pago por liquidación que recibió por estos años de trabajo fue de mes y medio de sueldo. Este panorama se repite en otros planteles, donde la opción de los administrativos, para hacer viable económicamente el ciclo escolar, es unir salones. “La realidad es que en verdad no ha habido el mismo número de inscripciones que en el pasado y eso es algo que nos extrañaba desde el periodo de preinscripciones”, reconoció Mariana ‘N’, quien señaló que juntó con ella se fueron al menos otras seis compañeras.