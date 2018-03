ANDRÉS AYALA / Diario La Verdad México, D.F.- Crisis en Cozumel y Fredy se victimiza Con una solicitud de juicio político a cuestas ante la XV Legislatura del Congreso del Estado por el manejo indebido de recursos públicos y daño a la administración municipal por 405 millones 997 mil 649 pesos con 31 centavos, el ex alcalde Fredy Marrufo reapareció en Cancún. “Todavía no hay juicio político, éste inicia en caso de que la comisión instructora determine que hay pruebas suficientes, pero está en una etapa de investigación”, aseguró Fredy Marrufo, actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) en Quintana Roo, quien enfrenta una demanda política con respecto a su gestión como presidente municipal del ayuntamiento de Cozumel de 2013 a 2016. El ex mandatario explicó que existe una estrecha relación de colaboración entre su defensa y la comisión instructora, ante la cual compareció por escrito el pasado 6 de septiembre, defendiendo cada una de las imputaciones de las que se le acusó, entre las que destaca también temas relacionados con el ISSSTE, situaciones federales, así como aspectos bancarios. Afirmó que el proceso de juicio podría o no proceder, esto dependerá del análisis de los elementos que podrían incriminarlo o en caso contrario, no procederían las denuncias en su contra. “Estoy seguro que las cosas las hemos hecho bien, que no hay un manejo indebido de recursos, que no hay daño al patrimonio”, sentenció tranquilamente, dejando la decisión a cargo del órgano fiscalizador que revisa las cuentas públicas, además de la legislatura y la comisión instructora que lleva su caso. El delegado pidió encarecidamente a los cozumeleños y quintanarroenses a que su principio de “presunción de inocencia” se respete, apelando a que no se le señale hasta que se desahoguen los procedimientos correspondientes. Además de la declaración de Fredy Marrufo, otros cuatro funcionarios del municipio de Cozumel, también declararon para brindar más elementos que puedan ser analizados para definir la futura situación del delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) en Quintana Roo.

Te puede interesar