Criptomonedas empiezan aceptarse en Cancún

La empresaria Mexicana-china Kit Bing Wong, anunció ayer la entrada en operación de las criptomonedas a Cancún con lo que se espera revolucionar el mercado de inversiones y turístico.

Manifestó que mañana domingo como el lunes y martes próximos, darán cursos de educación financiera sobre esta forma de invertir y hacer negocios.

Presentación del nuevo modelo de negocio.

Se trata de las criptomonedas OneCoin- OneLife (Together for More), donde los especialistas en esta materia, Aarón Sánchez, Julien Zerbini y Marco Romero, darán detalles de esta moneda virtual, misma que es reconocida en China, país con la mayor reserva de oro del mundo y en más de un centenar de países.

Cabe resaltar que en la presentación se precisó que no hay manera de “hakear” esta moneda, ni los servidores, por lo que es una inversión “muy segura”, además de que es una forma de pago libre de comisiones que cobran los bancos u otras instituciones al realizar transferencias.La empresaria invitó a través de desayunos empresariales a quienes se interesen en esta nueva forma de hacer negocios e invertir a asistir a dichas pláticas que revolucionarán el mercado turístico y de negocios a nivel mundial.

Como se sabe la primera criptomoneda fue creada en el año 2009, con la devaluación de Estados Unidos se creó en California por un japonés y fue para crear una moneda que no fuera centralizada.

