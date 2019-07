Crece turismo Pet Friendly en Quintana Roo

Oliver Reinhart, CEO de ATELIER de Hoteles, dio a conocer que en Quintana Roo está creciendo el concepto de vacacionar con las mascotas en diversos sitios turísticos del estado.

En los tres hoteles de esta cadena Óleo Cancún Playa, Atelier Playa Mujeres y Atelier Estudio, se mantiene el concepto de Pet Friendly donde se puede llevar a las mascotas y tratarlas como un huésped más gracias al concepto “haz todo con amor”.

Oliver Reinhart, CEO de ATELIER de Hoteles

“Hoy en día cuando vamos de vacaciones todos buscamos las experiencias de vivir algo dentro del destino, del hotel, dentro de los días que estamos ahí y esta experiencia puede ser de múltiples temas. Las líneas aéreas ya se están adaptando a facilitar el transporte del animal”, comentó.

Atelier Playa mujeres cuenta con 429 habitaciones, Atelier-Estudio abrirá oficialmente el 15 de agosto del 2019 y contará con 171 habitaciones.

En Quintana Roo existen otros 4 hoteles que aceptan las mascotas como huéspedes, el ME Cancùn, The Westin Resort and Spa Cancùn, Nizuc Resort and Spa Cancùn, Holiday Inn Cancùn Arenas.

Cabe recalcar que en Cancùn se cuenta con “Playa coral” o mejor conocida como “El mirador II”, la última playa pública que tiene Cancún, ubicada después del km 32 de la zona hotelera, y es la única playa para perros y mascotas.

Esta playa para perros tiene la categoría de Blue Flag, es decir, tiene todas las comodidades de una playa pública. Tienen servicios de baño, duchas, palapas y botes de basura especiales para los desechos de los perros.