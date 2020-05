Crece rechazo contra polémica obra de Laura Beristain.

El reprobado proyecto de remodelación de la Quinta Avenida no logra afianzarse entre la población de Playa del Carmen debido a sus inconsistencias así como errores arquitectónicos que no empatan con el clima, cultura, medio ambiente e historia del destino, por lo que Laura Beristain decidió acudir al ex dirigente de la Canaco-Servytur, José Luis Hernández Barragán para apoyar su proyecto.

En el afán de restar puntos negativos hacia la plancha de concreto que intentan construir, José Luis Hernández Barragán, dijo que Laura Beristain, sí les consultó sobre esta obra cuando presentó en el 2018 el Plan Municipal de Desarrollo y él estuvo presente y a favor del proyecto.

Recordó que la primera introducción de drenaje pluvial a esta zona fue en el año de 1993 y la segunda intervención fue años más tarde con el mantenimiento y arreglos herbolarios, cambio de luminarias, entre otras cosas.

Obra estaba pactada para iniciar en el mes de abril pasado

“Por ello era justo y necesario realizar esta obra. Que causa problemas como toda obra, es cierto, pero esta es una causal de progreso”. Además, dijo, en el 2019 se reunió con Laura Beristain y pactaron que la obra se realizaría después del mes de abril que comenzara la temporada baja, “De ahí que esto no es nada nuevo, es algo que ya estaba acordado con el gobierno municipal y el sector empresarial”, apuntó.

En su oportunidad Amanda Degyves Carral, secretaria de Desarrollo Económico, Turístico y de Atracción Inversiones, habría sostenido una reunión virtual informativa con representantes de los sectores comerciales para informarles sobre los alcances de este proyecto y despejar dudas, sin embargo no hay datos, o imágenes que confirmen tal versión.

Finalmente se sabe que hasta el momento no hay mayores datos sobre el número de licitación de la obra, qué pasará con el drenaje de los cientos de locales comerciales, algunos de los cuales están conectados al manto freático,y la tala de los árboles para colocar planchas de cemento.

