Crece número de quejas en contra de casas de empeño

Las quejas en contra de las Casas de Empeño han crecido durante los últimos meses en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en los últimos por abusos en contra de quienes acuden a empeñar algún objeto, indicaron autoridades.

Señalaron que las principales inconformidades manifestadas por los consumidores se relacionan con no respetar el contrato realizado al momento del empeño, utilizar básculas que no dan adecuadamente el peso con cualquier tipo de joyería e inclusive cobrar intereses por el almacenamiento del articulo empeñado, mismos que no están en una zona visible del contrato.

Indicaron que es importante cuando se acude a este tipo de establecimientos buscando un auxilio financiero verificar si cuentan con su registro ante la Profeco, esto con el fin de evitar cualquier tipo de engaño con empresas “patito”.

El encargado señaló que la Profeco tiene una lista a nivel nacional de cinco mil 400 casas de empeño, mismas que cumplen con todos los requisitos para operar solicitados por la procuraduría y los nombres pueden ser consultados en la página www.profeco.gob.mx.

“Es muy importante saber si estas empresas están debidamente registradas con nosotros porque esto implica que ya les realizamos las debidas inspecciones, mismas que pasaron adecuadamente y la sociedad tiene la garantía que cualquier empeño que realice contará con un contrato justo en materia de préstamo e intereses cobrados por esta acción, por eso antes de acudir deben consultar nuestro listado, siempre será lo más recomendable”, expresaron.

En Cancún existen cerca de 300 negocios de este tipo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pero no todas cuentan con los permisos necesarios para operar como casas de empeño.

Cifras oficiales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), revelan que solamente cuatro de 10 clientes acuden en el tiempo estipulado en el contrato de empeño a recuperar sus cosas, el resto refrenda el préstamo pagando el interés mensual o decide dar por perdido su artículo.