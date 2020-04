Crece la venta de consolas y videojuegos en Cancún por cuarentena

Luego de que hace unos días se sacó la nota sobre el incremento de las ventas en los juegos de mesa en Cancún, hoy se confirmó que las consolas, discos y accesorios de videojuegos se están agotando, pues en las tiendas departamentales, los anaqueles lucen casi vacíos y en algunos completamente vacíos, esto por la cuarentena.

LA VERDAD se dio la tarea de recorrer las tiendas departamentales que aún están abiertas y que ofrecen crédito, el cual estos fueron los resultados; la tienda Coppel, es una de las empresas que más ha reportado un incremento en sus ventas de este tipo, pues uno de los empleados afirmó que sus ventas en su mayoría han sido en línea.

El empleado no quiso dar su nombre, pero afirmó lo siguiente, “nuestra mayor en venta ha sido en línea, desde los discos de videojuegos, accesorios y consolas, nuestros clientes por temor a salir, todas las compras lo están realizando a través de nuestra página y nuestra aplicación y nosotros se los entregamos hasta sus casas”, dijo el colaborador.

Tan solo en la tienda Coppel ubicada sobre la avenida LaK`in, los anaqueles del área antes mencionada, luce casi vacío, pues quedan algunos juego en disco, aunque consolas de las diferentes marcas ya no hay, es decir XBOX ONE, PLAY STATIONS y Nintendo SWITCH, ya no había exhibido.

“Todo esto se debe a que todos o bueno la mayoría están en casa, por ello buscan la manera de entretenerse, aquí en la tienda ya no nos queda ninguna consola, pero si nos llegan a pedir más, tendríamos que solicitar una desde bodega y tarda alrededor de una semana, pero por el momento en la tienda ya no hay”, concluyó.

Hasta el momento se sabe que en las tiendas departamentales de la cadena antes mencionada los productos electrónicos se están acabando y más todo lo que sea de entretenimiento, sin embargo expertos afirman que estar mucho tiempo en el televisor y jugando videojuegos, es dañino para los ojos y el cerebro.