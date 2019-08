Crece la misoginia en Cancún

Cada vez son más las denuncias de las mujeres de Cancún en redes sociales, quienes señalan los abusos, groserías e insultos por parte de hombres en las calles de la ciudad a plena luz del día.

A traves de los diferentes medios de La Verdad, se han presentado casos como el de la señorita Valero quien fue agredida por un hombre que la agredió desde un árbol en Cancún, para seguirla y quien solicitó ayuda a quienes se encontraban en el lugar para que esta persona no procediera con las amenazas

Otro caso más reciente fue presentado a través de las redes sociales, tan solo hace dos semanas otra joven fue golpeada en plena avenida Tulum, frente a muchas personas en una avenida transitada y nadie le dio la ayuda por temor a represalias.

En entrevista para la Verdad “la señorita Valero”, comentó que la situación que viven las mujeres en Cancún es de alto riesgo, porque ya no pueden salir a plena luz del día solas porque viven una situación de inseguridad y nepotismo en las calles.

“El miedo y la inseguridad es lo principal, me siento insegura, desprotegida porque no puede ser posible que no se encuentren unidades de policías por las calles siendo un parque publico”, comentó.