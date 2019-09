Crece la lista de establecimientos denunciados en redes sociales

Otro establecimiento se suma a la lista de los que han sido evidenciados por medio de las redes sociales, pues en esta ocasión fue en un local de reparación de celulares donde se presentaron algunas irregularidades tanto en el trato como en el servicio.

La usuaria que compartió su experiencia explicó que uno de los dos celulares a los que debían hacer reparaciones, le fue regresado con la pantalla estrellada, cuando sólo lo había llevado para un desbloqueo; al exigir una explicación al responsable, éste le respondió que el segundo teléfono móvil no le sería regresado.

En este local, llevan los celulares a reparar y los entregan con otro desperfecto.

Se trata del negocio denominado “Fixit”, ubicado en Malecón Plaza las Américas de Cancún, donde sucedió el incidente reportado a través de una página de denuncias ciudadanas en Facebook, donde la afectada relató al respecto: “Fixit Malecon Americas Cancun, por favor NO vayan, ayer lleve a reparación dos teléfonos celulares en perfecto estado uno para desbloqueo como indica el recibo, el cual me regresaron con pantalla estrellada, cuando les reclame me dijeron que NO me regresarían el segundo teléfono, realmente me lo robaron, ya hice el reporte correspondiente ante Profeco quienes me comentaron de la gran cantidad de reportes que tienen”.

Entre los comentarios que recibió el post se pueden leer varios en los que algunas personas coinciden con el mal trato, así como con irregularidades y fallas en la reparación solicitada, por lo que recomendaban no acudir a este centro.

En días pasados, Diario La Verdad también dio seguimiento al caso de una relojería ubicada en Plaza Las Américas, donde tuvo un lugar un suceso similar a este, por lo que la gente ha visto en las redes sociales una ventana ideal para recomendar –o no- lugares en los cuales adquirir productos y servicios, ¿has vivido algo parecido?

Recibe las noticias de Quintana Roo (playas, crimen, avisos oficiales, noticias de último momento) en tu Whatsapp sin costo. Solo envíanos un mensaje haciendo clic aquí.