Crece 8.9 por ciento la actividad turística en el año de 2017 y genera 27 mil nuevos empleos: Carlos Joaquín

“Como resultado del crecimiento del sector turístico, que en el año de 2017 registró más de 17 millones de visitantes, Quintana Roo tuvo un incremento de 27 mil 533 nuevos empleos, que representa el 8.9 por ciento entre el lapso de febrero de 2017 a febrero de 2018”, informó el gobernador Carlos Joaquín.

“De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en febrero de 2017 se reportaron 280 mil 873 trabajadores permanentes. En febrero de este 2018, el instituto tiene un registro de 308 mil 406 trabajadores, con una diferencia de 27 mil 533 nuevos empleos. Según estimaciones de la Secretaría de Turismo (SEDETUR), la actividad turística genera más de 120 mil empleos directos”, explicó el gobernador de Quintana Roo.

“Estos logros todavía son insuficientes, pero vamos por la dirección correcta; juntos podemos avanzar para que los beneficios de la actividad turística lleguen con más y mejores oportunidades para que las personas vivan mejor”, expresó Carlos Joaquín.

Enrique Ruiz, un trabajador dedicado a la decoración de productos del hogar y artículos de madera para hoteles, comentó: “Soy de San Andrés Larráinzar, Chiapas. En Cancún, gano más y el trabajo es menos pesado que cargar bultos de café de 60 kilos, en horario de cuatro de la mañana a siete de la noche. Estoy contento, me gusta ir a la playa, que ni en sueños podía. Gracias al turismo en Quintana Roo, hay trabajo y oportunidades. Mi sueño es lograr adquirir mi automóvil.”

Claudia Orozco señaló: “Trabajé como cajera en varias tiendas y centros comerciales del Estado de México. Llegué a Playa del Carmen hace seis años y aquí encontré el paraíso. Hay trabajo y, gracias a que he conocido a mucha gente y he ahorrado, he podido viajar a España y Grecia. En Quintana Roo, hay empleo y mejores oportunidades de vida. Mi sueño ahora es comprar una casa.”

De acuerdo con la SEDETUR, cuya titular es Marisol Vanegas Pérez, el crecimiento del sector turístico, que registró más de 17 millones de visitantes, representa un crecimiento del 5.3 por ciento y una oferta de más de 100 mil cuartos de hotel.