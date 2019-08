Crean sargacera anfibia en Cancún

Es una pequeña gran idea creada por Guillermo Mendoza Harrison, inventor de la sargacera anfibia que recoge el sargazo en las playas de Cancún.

Con 15 años de radicar en Cancún y viendo la problemática que afecta al turismo y las soluciones que se han empleado para combatir el sargazo, Guillermo se dio a la tarea de idear una solución pequeña y mucho más barata que las maquinas de 15 millones que propone el gobierno federal para combatir esta alga en el mar.

“El sargazo que da molestias es el que esta a 50 o 100 metros de tu playa es el que seguramente va a incomodara a tu turismo. El que esta a un kilometro no me importa porque a mi no me va a caer. Con una cosas sencilla que tengan todos puedes resolver el problema de incomodidad en la playa”, mencionó.