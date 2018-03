Cráteres por todos lados

Erick Marfil/Diario La Verdad Benito Juárez.-Cráteres por todos lados En esta sección de denuncia ciudadana nunca faltan los reportes similares que parecieran repetitivos. La realidad es que los baches están en todos lados, el reporte sólo cambia de lugar pero sigue siendo el mismo. Ahora, en le región 226 sobre la avenida Kabah con calle Buenavista se reporta un cráter que ha provocado accidentes de motocilistas y cliclistas, sobre todo. Los vecinos y transeúntes piden una reparación con materiales de calidad, porque los parques no funcionan para ellos, porque ya ha pasado en otras localidades. ELLOS OPINAN “Pues ya decir que es un problema es como estar repitiendo todo, las cosas con esto es de nunca acabar, a veces reparan pero quién sabe de qué calidad son los materiales que a la primera lluvia se rompe de nuevo”. JORGE LUIS TRUJILLO Automovilista “Los baches parecen ser el problema de nunca acabar en todos lados, yo por mi trabajo salgo a veces a otros estados y en todo México hay baches, el problema es que no hacen nada pero también no se hacen solos”. EDGAR ESTRADA Chofer “Es un problema existente, pero también es algo que se atiende mediante cuadrillas de trabajo. No estamos ajenos al tema”. ROGER ESPINOZA Secretario de Obras Públicas