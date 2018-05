Cozumel, está orgulloso de sus maestros: Pedro Joaquín

“Cozumel está orgulloso de sus maestros, de su vocación por la enseñanza y de su esfuerzo por dar lo mejor de sí para formarnos, para formar a nuestros hijos y a las generaciones venideras” dijo ayer Pedro Joaquín durante su segundo día de proselitismo y que coincide con la celebración de los 100 años de la conmemoración del Día del Maestro y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Pedro Joaquín convive con maestros cozumeleños

Reunidos en las instalaciones del PRI local, en medio de un ambiente de cordialidad y apoyo al candidato de la Coalición por Quintana Roo, Pedro Joaquín mencionó “Quiero agradecerles todo lo que hacen.

Necesito que me acompañen en los tiempos que vienen. Hay que adaptar las nuevas tecnologías a la cultura del conocimiento y a estar más preparados para rescatar a Cozumel del vacío de identidad que la han convertido”.

Recordando su infancia dijo: “ustedes quienes me educaron, quienes intervinieron en mi vida profesional y me inculcaron la vocación de servicio, quiero agradecerles porque esa educación es la que hoy me impulsa a querer hoy rescatar Cozumel para darle una mejor calidad de vida a sus habitantes”.

En tanto, el resto de los cuatro contrincantes La candidata a presidenta municipal de Cozumel por la vía independiente, durante la caminata realizada en la colonia San Miguel I, se comprometió con la educación.

“A los estudiantes de las escuelas públicas de nivel básico que habiten en zonas retiradas tendrán transporte de manera gratuita”, dijo la aspirante.