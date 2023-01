Cozumel cierra enero con 29% más cruceros que en el 2022

Cozumel se mantiene como líder en arribos de cruceros internacionales, pues de acuerdo a los registros de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), la isla del Caribe Mexicano cerrará el primer mes de año con un total de 137 cruceros, cifras que en comparación a enero del año pasado, tuvieron un incremento del 29 por ciento. En enero del 2022, arribaron 106 cruceros a Cozumel.

Durante este periodo, las terminales navieras Punta Maya, Punta Langosta y SSA México, recibieron más de 353 mil 988 visitantes de Estados Unidos, Suiza, Francia, Bahamas, Alemania, Reino Unido, Panamá y Portugal.

M/S Norwegian Prima, celebrity Silhouette, Rotterdam, M/S Symphony of the Seas, Mv Silver Moon, M/V Le Bellot, M/S Msc Seascape, Seven Seas Navigator, Mein Schiff 1, M/S Vaillant Lady y M/S Sky Princess fueron algunas de las líneas navieras que arribaron durante este mes.

Cabe mencionar, que para este mes se tenían contemplado el arribo de 138 cruceros, siendo la embarcación M/V Marella Discovery 2, proveniente del Reino Unido, la única que canceló su arribo a la isla de Cozumel.

Con más de 3 mil 500 cruceristas que arribaron durante enero a Cozumel y gastando un promedio de 89 dólares por personas, según estimaciones de la Secretaría de Turismo, la isla habrá captado 31 millones 504 mil 932 dólares es decir 630 millones 98 mil 640 pesos en divisas.

Para los dos últimos días de enero, están programados 8 cruceros en Cozumel. Este lunes arribarán las líneas navieras M/S Skye Princess, M/V Celebrity Summit y M/S Disney Fantasy, desde Estados Unidos y el M/S Sky Princess desde que arribará desde Mahahual.

Para el martes, están programados el M/S Scarlet Lady, M/S Adventure of the Seas y el M/S Carnival Valor, también desde los Estados Unidos, y uno de las Bahamas, el M/S Scarlet Lady.

