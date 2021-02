El señor de nombre Hammer Mw Baas, como se hace llamar en Facebook, sigue pidiendo apoyo de la ciudadanía y a la vez denunció que en la empresa donde laboraba lo abandonó, luego de que él se enfermó de cáncer hace ya más de un año, explica cómo ha tenido que conseguir recursos para salir adelante y pagar sus quimioterapias.

En su perfil de dicha red social contó que desde hace un año y seis meses se enfermó de cáncer y desde entonces no está activo laborando, pues sigue luchando contra la enfermedad, mencionó que trabajaba en la empresa Barcel en el municipio de Cozumel, pero desde que la empresa se enteró de su enfermedad, lo abandonaron.

Tiene cáncer desde hace más de un año

Cozumel; Trabajaba en Barcel, le da cáncer y la empresa presuntamente lo abandona

“Hoy “cumplo” ya 5 años en esta empresa, desgraciadamente desde hace 1 año y 6 meses me enfermé de Cáncer y ya no estoy activo laborando. Nunca se desvivan por algún trabajo u empresa, a mi desde el día que me enferme ya tenían quien supla mi puesto, quien supla mi ruta, quien supla mis clientes pero para mi familia e hijas no hay quien supla ese puesto jamás. Yo nunca me olvide de Barcel , ellos si se olvidaron de mi…”, escribió en sus redes.

Hammer ha tenido que luchar para conseguir dinero y solventar los gastos médicos, por ello es que organiza rifas y vende los boletos, hecho que la gente ha estado participando poco a poco, los premios son donados por patrocinadores de Quintana Roo, Yucatán y otras partes de México, es importante mencionar que todo lo recaudado es para pagar las quimioterapias.

Se encuentra hospitalizado en Mérida

Ahora está organizando otra rifa, donde el límite de boletos son 100, “estoy organizando una rifa entre amigos para costear mis gastos médicos y quimioterapias que llevo mes con mes en la ciudad de Mérida Yucatán ya que como saben estoy diagnosticado de LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA TIPO B, CÁNCER EN LA SANGRE. Son 100 números y el costo del boleto es de $50 pesitos. De antemano muchas gracias a todos los que nos compran boletos y a los patrocinadores”, publicó.

Cozumel; Trabajaba en Barcel, le da cáncer y la empresa presuntamente lo abandona

Por último, se sabe que hasta el momento, por más que los usuarios de las redes sociales etiquetan a Grupo Bimbo y Barcel, la empresa aparentemente no ha dado la cara, sin embargo eso no ha sido un impedimento para Hammer, quien sigue luchando, a pesar de que la empresa lo olvidó. La Verdad Noticias.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.