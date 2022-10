Covid-19 vs. Influenza, parecidas, pero no iguales

La temporada de otoño ha llegado y con ella, tanto la gripe como los catarros se diseminan dentro de la población, esto en consecuencia a la resistencia que muchos de ellos han desarrollado gracias al aire frío y la poca ventilación de los espacios cerrados, lo que hace que los agentes infecciosos se acumulen con mayor facilidad.

Uno de los virus que toma mayor fuerza durante esta estación es la Influenza, que, si bien se puede propagar durante todo el año, su punto máximo de actividad lo alcanza durante esta temporada. Especialistas aseguran que esto se debe a la baja de defensas por el aumento de producción de la hormona de la melatonina, por las bajas temperaturas.

Desde hace dos años, la actividad de la influenza dentro de la población se vio eclipsada por el virus SAR-CoV-2; pues con su llegada, la población mundial se vio obligada a llevar a cabo las medidas sanitarias para limitar los contagios de covid-19. Estas medidas también coadyuvaron a disminuir los contagios por el virus de influenza.

Ambos virus comparten los mismos mecanismos de infección e incluso un cuadro de síntomas muy parecido, pero que pueden ser diferenciados por los tiempos de duración y que, a diferencia de la influenza, en el covid-19 hay irritación en los ojos, y pérdida o alteraciones en los sentidos como el gusto o el olfato.

Hoy después de cinco olas de contagio por covid-19, las cifras a nivel nacional han disminuido en gran medida, pues no se ha detectado alguna nueva variante capaz de desplazar a Ómicron. Para muchos investigadores como el epidemiólogo, Arturo Ederly, consideran que el SAR-CoV-2 podría mutar con la llegada de esta temporada, lo que elevaría la probabilidad de contraer nuevamente el virus y presentar nuevamente un aumento de contagios.

¿Hay vacunas para influenza y covid-19?

En la actualidad, para ambas enfermedades existen vacunas que, si bien no son para curar la enfermedad, si ayudan a que el cuadro infeccioso no sea tan severo como el de una persona que no ha recibido ni una sola dosis, lo que disminuye en gran medida la letalidad de la enfermedad.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de las vacunas, es necesario seguir implementando las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, el distanciamiento social y la aplicación del gel antibacterial, pues como se ha comprobado, ayudan a disminuir los contagios de ambas enfermedades virales.

