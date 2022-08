Cuotas escolares voluntarias, ¿Qué hacer si me obligan a pagarlas?

Para muchos padres de familia, el regreso a clases implica una serie de gastos en útiles escolares, uniformes, pago de inscripción y en algunos casos, las famosas cuotas voluntarias, mismas que en la mayoría de las escuelas de Quintana Roo siguen siendo solicitadas.

Estas aportaciones son solicitadas y gestionadas por el comité de padres de familia de cada plantel y están dirigidas tanto al mantenimiento como a la atención de las aulas educativas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes de las escuelas del sector público en el estado.

Sin embargo, el pago de las cuotas no puede ser una limitante en la educación, pues de acuerdo al artículo 6 de la Ley General de Educación, tanto las donaciones o cuotas voluntarias que se soliciten en las escuelas, en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

Cuotas escolares no son obligatorias

La postura de la Secretaría de Educación Pública de Quintana Roo, respecto a las aportaciones voluntarias, no pueden ser condicionantes de inscripción del alumnado, ni de su permanencia en las aulas educativas.

“No pueden tener un carácter obligatorio ya que de acuerdo al artículo 3ro constitucional del derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen el derecho a una educación gratuita, laica y obligatoria…si el padre de familia no tiene para pagar, es obligación del comité de padres de familia tener las flexibilidad necesaria para encontrar opciones con las que los padres pudieran contribuir”, explica Carlos Gorocica subsecretario de atención a la educación en la Zona Norte de Quintana Roo.

Según la autoridad educativa, en las últimas semanas se reportaron 7 denuncias de esta situación, mismas que fueron solucionadas a través de un diálogo efectivo en donde ambas partes pudieran verse beneficiadas, pero sobre todo salvaguardando el derecho a la educación.

“Al final del día no es una indicación que sea impuesta por el director o directora del plantel, sino que emanan por acuerdo de los mismos padres de familia, del comité de padres de familia y que son lineamientos que son aprobados por la mayoría de los padres a través de una asamblea”.

¿Qué opinan los padres de familia?

Si bien las autoridades educativas hacen hincapié en que las cuotas no son obligatorias, los comités de padres de familia siguen solicitándolo como una aportación voluntaria, pues luego de casi 2 años sin ser utilizados, hay planteles que aún siguen necesitando mantenimiento para su correcto funcionamiento.

Algunos de los padres entrevistados, comparten la importancia de estas aportaciones, pues representan un beneficio para sus hijos en cuanto a la calidad y comodidad de las instalaciones donde llevan a cabo su formación académica.

Muchos como la señora María Isabel, coinciden en que la falta de apoyo por parte del gobierno es muy evidente y por ende, el funcionamiento de los planteles depende de estas aportaciones.

Aunque para otras madres como Malenia Escalante y Maricela, a pesar de que el monto afecta a su economía, están dispuestas a pagarlo siempre y cuando sea para el beneficio de sus hijos e hijas.

“En algunas escuelas si son excesivas, pero si es necesario darlas porque el gobierno no brinda los suficientes materiales a las escuelas para que estén bien, la manera para poder conseguirlos es a través de las cuotas voluntarias, muchas veces nosotros como padres de familia nos quejamos de este pago, pero no somos nosotros los que estamos en la escuela para ver las necesidades por las que pasan los niños”.

María Isabel, 42 años

“Está bien si es para el beneficio de los niños, para que ellos se sientan a gusto, que tengan aires acondicionados y que tengan bien las instalaciones”.

Claudia, 35 años

“Al final es para el beneficio de nuestros hijos, es una cuota que es voluntaria, si la puedes aportar y si no pues no, pero igual hay que tener en cuenta que hay algunas cosas que el gobierno no cubre como el mantenimiento de las instalaciones”.

Wendy Trujillo, 30 años

“Pues la verdad si es para el apoyo de las escuelas y que se tengan bien cuidados los salones, está bien. Ahorita nos pidieron 350 pesos que si bien o mal es un gasto más porque yo no trabajo y pues más los útiles con los uniformes si es algo caro”.

Malenia Escalante, 22 años

“Por un lado si está bien porque del dinero que uno aporta, agarran para mantenimiento de la escuela, pintura y todo eso. Hasta donde tengo por enterado, el gobierno no les apoya en algunas cosas, pero más que nada por el bien de los niños siento que ese dinero si es necesario, siempre y cuando no sea elevado porque tampoco soy millonaria”.

Elizabeth Gómez, 48 años

“Me dijeron que las cuotas son para mejorar la escuela, ahorita no tengo para pagarla y ya hablé con la directora, me dijo que puedo darlo de cien en cien pero sí es importante para que el mantenimiento de las instalaciones, sobre todo porque ellos están más pequeños y necesita de lugares seguros”.

Maricela, 31 años

“Nosotros como comité siempre les decimos a los papás que esta aportación es voluntaria y sin importar la cantidad, la verdad es muy importante porque se puede mantener más bonita la escuela, siempre se necesitan muchas cosas y a veces como padres no nos damos cuenta… Aquí hemos logrado hacer muchas mejoras gracias a la más mínima aportación y sin el apoyo del gobierno”

Consuelo Margarita Juan, secretaria del comité de padres de familia de la escuela primaria “Antonio Mediz Bolio”

¿Qué debo hacer si me obligan a pagar la cuota escolar?

De acuerdo con el subsecretario en la Zona Norte de Quintana Roo, en caso se ser condicionados con el pago de las cuotas, se debe de levantar la denuncia correspondiente acudiendo a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en la supermanzana 2a sobre la avenida Kabah, en donde se les solicitará el nombre de la escuela y dirección.

Asimismo cuentan con un buzón de quejas a través del correo electrónico COEPCI@seq.edu.mx donde podrán levantar su denuncia correspondiente o incluso a través de las redes sociales o por el número telefónico 998 493 2681.

“No ocupa sanción administrativa para la figura directiva pues no es una cuestión que haya surgido por parte del director, es un acuerdo de padres de familia que debe ser validado por su parte”.

