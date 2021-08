Costera de Bacalar ahuyenta a turistas del Pueblo Mágico.

El presidente del Comité Pueblo Mágico Bacalar, Nicanor Piña Ugalde, denunció que la rehabilitación de la llamada Costera de Bacalar no tiene fecha de inicio y que los cientos de baches ahuyentan a los turistas.

Afirmó que los trabajos para la rehabilitación de la costera fueron prometidos por el Gobierno del Estado, para mejorar la imagen del destino turístico y que forma parte del paquete de obras que se haría con los 820 millones de pesos aprobados por el Legislativo.

Destacó que, lamentablemente, no existen avances del proyecto, por lo que temen que no se llegue a concretar, lo que afectaría enormemente la imagen que se brinda al turismo.

Ya pedimos que nos digan cuando van a iniciar con los trabajos y no nos dicen que no, pero tampoco nos dicen cuándo y vemos que el tiempo corre y la administración ya se va a terminar y no vemos claro.